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YÖK'ten yeni kurulan üniversitelere eğitim

31 Mart 2010 20:30

T24- YÖK, yeni kurulacak 41 üniversitenin personeline hizmetiçi eğitim verecek.


Yarın Antalya'da başlayacak hizmet içi eğitim programına 41 yeni kurulan üniversitenin personeli eğitim almak için katılacak.


YÖK'ün Personel Başkanlığınca verilecek eğitimde, “Üniversitelere tahsis edilen akademik kadrolar”, “Akademik personelin özlük hakları”, “Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi”, “Öğretim üyeliğine yükselme ve atanma”, “Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalıştırılması”, “YÖK tarafından verilen yurtdışı lisansüstü eğitim bursları, ÖYP Programı” hakkında bilgiler verilecek.


4 gün sürecek eğitim programında, YÖK'ün yanı sıra, Devlet Personel Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince de bazı konular ele alınacak.


YÖK yetkilileri, üniversite personeline verilecek bu eğitimin bir ilk olduğunu ifade etti.

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