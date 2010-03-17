YÖK'ten yeni katsayı formülü

T24 - YÖK, 1.5 milyon öğrencinin beklediği yeni katsayı formülünü bugün açıklayacak.



Yüksek Öğretim Kurulu, 1. 5 milyon öğrencinin merakla beklediği katsayıda yeni formülü bugün açıklayacak. Danıştay'ın "0,13 - 0,15" katsayılarına geçit vermemesinin ardından, yeni kararda bu oranların değiştirilmesi bekleniyor.



Kararın, önce 18 Mart'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak, daha sonra, tarih 17 Mart'a çekildi.



Yusuf Ziya Özcan başkanlığındaki toplantıda Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri, konuyla ilgili görüşlerini belirtecek ve Kurul katsayıda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararları nedeni ile üçüncü kez değişiklik yapmış olacak.



Devreye sokulacak yeni formül, toplantının ardından açıklanacak.



Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Özcan, önce yeni kararda katsayılarla ilgili çarpma değil toplama işlemi yapılacağını söylemiş, ancak sonra bundan vazgeçildiğini açıklamıştı.



Bu nedenle, toplantıdan meslek liseleri ile genel liseler arasındaki katsayı aralığının artmasına yönelik bir formül çıkması bekleniyor.







