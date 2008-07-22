YÖK'ten rektör eşlerine tırpan

YÖK Genel Kurulu, 21 üniversitenin rektör adaylarını belirlerken Gazi Üniversitesi Rektörü Kadri Yamaç ve Rektör eşleri adayları isimlerini Cumhurbaşkanlığına göndermedi. Akdeniz Üniversitesi'nde ise YÖK'e muhalif çıkışlarıyla bilinen Mustafa Akaydın ilk sırada kalırken, Gazi listesinde en çok oy alan Kadri Yamaç'ın yerine Sezer'den veto yiyen Rıza Ayhan ilk sıraya konuldu



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderilen listeye, Gazi Üniversitesi Rektörü Kadri Yamaç giremedi. YÖK'ün 'Gazi' için belirlediği aday listesinin başında, daha önce en fazla oyu almasına rağmen Ahmet Necdet Sezer tarafından atanmayan Prof. Dr. Rıza Ayhan yer aldı. Üniversite yönetimlerini yeniden aday olamayan eşlerinden devralmak isteyen akademisyenler de liste dışı kaldı. YÖK'ün adayları içinde en ilginç isim ise Üniversitelerarası Kurul Başkanı Mustafa Akaydın oldu. Zaman zaman kurula muhalif tutum sergileyen Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü, seçimlerde olduğu gibi YÖK'ün listesinde de ilk sırada bulunuyor.



Ankara, ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerde yapılan seçim sonuçlarına uyulurken, az da olsa 21 üniversitenin bazılarının listesinde değişiklikler yapan YÖK, bunların hangileri olduğunu açıklamadı. Edinilen bilgiye göre YÖK, Uludağ ve Dicle üniversitelerindeki mevcut rektörlerin yerlerine aday olan ve en fazla oyu alan rektör eşlerini de aday göstermedi. Uludağ Üniversitesi'nde 254 oyla en fazla oyu, mevcut rektör Mustafa Yurtkuran'ın eşi Merih Yurtkuran, Dicle Üniversitesi'nde de rektörlük seçimlerinde en fazla oyu, mevcut rektör Fikri Canoruç'un eşi Naime Canoruç almıştı. YÖK'ün, görevi kocalarından devralmak isteyen rektör eşlerine izin vermemesi, 'üniversitede saltanat' istemediği şeklinde yorumlandı. YÖK'e muhalif bir tutum sergileyen Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı Mustafa Akaydın, üniversitedeki seçimde olduğu gibi YÖK'ün listesinde de ilk sırada yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin listesinde, adaylıktan çekildiğini sözlü olarak açıklayan Ayşe Soysal, üniversitedeki seçimde olduğu gibi ikinci sıraya konuldu. 19 Mayıs Üniversitesi'nde ilk iki sıra korunurken, üçüncü sırada, Erdal Ağar'ın yerine beşinci sıradaki Hakan Muğlalı konuldu. İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü olan ve seçimlerde en fazla oyu alan Hüseyin Faruk Karadoğan ise YÖK'ün listesinde üçüncü sırada yer alabildi. Öte yandan YÖK, yeni kurulan 23 üniversitenin rektör aday adaylarını 28 Temmuz'dan itibaren mülakata alacak.









