T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YÖK'ten polissiz üniversite projesi

YÖK Başkanı Özcan,'üniversitelere polis ve jandarma giremeyecek, onların yerine özel güvenlik görevlileri yetiştirilecek' dedi.

05 Aralık 2008 02:00

Özgür ve Güvenli Üniversite Projesi’ni  anlatan YÖK Başkanı Özcan, ‘Üniversitelere polis ve jandarma giremeyecek, onların yerine özel güvenlik görevlileri yetiştirilecek’ diye konuştu

Radikal gazetesinin  haberine göre, Üniversitelerde artan şiddet olaylarının önüne geçmeye çalışan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘Özgür ve Güvenli Üniversite’ projesine hız verdi. Projeyi  anlatan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerde yaşanan olaylarda çözümü diyalogda aradıklarını belirterek “Üniversitelere emniyet güçlerinin girmesini istemiyoruz” dedi. Özcan, projeyi şöyle anlattı:

Polis giremeyecek: Projeyle üniversitelere güvenlik görevlilerinin girmesini engellemek istiyoruz. Ne polis üniversiteye girmek istiyor, ne de öğrenci polisi üniversitede istiyor. Özgür ve güvenli üniversite projesi çerçevesinde üniversitelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Diyaloğun şart olduğunun herkes farkında. Projede emniyet güçleri, YURTKUR ve üniversitelerin işbirliği yapması sağlanacak.

YÖK üniversitelerle görüşecek:YÖK’te oluşturulan bir heyet üniversitelere giderek, sorunlara ilişkin üniversite bazında çözüm arayışına gidecek, özgür ve güvenli üniversite için neler yapılabileceğini, yerel yönetimlerle nasıl işbirliğine gidilebileceğini tartışmaya açacak.

Sorunlu öğrenci tespit edilecek: Üniversitelerde güvenliği sağlamak için sadece fiziki tedbirler alınmasının yeterli olmadığını mevcut durumdan görüyoruz. Bu yüzden üniversite olaylarına karışan öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları, ailevi sorunları, yaşadıkları sıkıntılar, arkadaş ilişkilerindeki sorunlarını tespit edip bu sorunları çözmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Proje çerçevesinde adı sürekli olaylara karışan öğrenciler, üniversitelerde etkin hale getirilecek rehberlik birimi tarafından tespit edilecek.

Özel güvenlik eğitilecek: Üniversitelerde emniyet güçlerine ihtiyaç kalmasın diye, özel güvenlik görevlilerinin yeterliliklerini artırma yoluna gideceğiz. Özel güvenlik görevlilerinin öğrenciyle diyalog kurmaları, işlerini profesyonelce yapmaları için eğitim almaları sağlanacak.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24