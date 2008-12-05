YÖK'ten polissiz üniversite projesi

Özgür ve Güvenli Üniversite Projesi’ni anlatan YÖK Başkanı Özcan, ‘Üniversitelere polis ve jandarma giremeyecek, onların yerine özel güvenlik görevlileri yetiştirilecek’ diye konuştu



Radikal gazetesinin haberine göre, Üniversitelerde artan şiddet olaylarının önüne geçmeye çalışan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ‘Özgür ve Güvenli Üniversite’ projesine hız verdi. Projeyi anlatan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerde yaşanan olaylarda çözümü diyalogda aradıklarını belirterek “Üniversitelere emniyet güçlerinin girmesini istemiyoruz” dedi. Özcan, projeyi şöyle anlattı:



Polis giremeyecek: Projeyle üniversitelere güvenlik görevlilerinin girmesini engellemek istiyoruz. Ne polis üniversiteye girmek istiyor, ne de öğrenci polisi üniversitede istiyor. Özgür ve güvenli üniversite projesi çerçevesinde üniversitelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Diyaloğun şart olduğunun herkes farkında. Projede emniyet güçleri, YURTKUR ve üniversitelerin işbirliği yapması sağlanacak.



YÖK üniversitelerle görüşecek:YÖK’te oluşturulan bir heyet üniversitelere giderek, sorunlara ilişkin üniversite bazında çözüm arayışına gidecek, özgür ve güvenli üniversite için neler yapılabileceğini, yerel yönetimlerle nasıl işbirliğine gidilebileceğini tartışmaya açacak.



Sorunlu öğrenci tespit edilecek: Üniversitelerde güvenliği sağlamak için sadece fiziki tedbirler alınmasının yeterli olmadığını mevcut durumdan görüyoruz. Bu yüzden üniversite olaylarına karışan öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları, ailevi sorunları, yaşadıkları sıkıntılar, arkadaş ilişkilerindeki sorunlarını tespit edip bu sorunları çözmenin daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Proje çerçevesinde adı sürekli olaylara karışan öğrenciler, üniversitelerde etkin hale getirilecek rehberlik birimi tarafından tespit edilecek.



Özel güvenlik eğitilecek: Üniversitelerde emniyet güçlerine ihtiyaç kalmasın diye, özel güvenlik görevlilerinin yeterliliklerini artırma yoluna gideceğiz. Özel güvenlik görevlilerinin öğrenciyle diyalog kurmaları, işlerini profesyonelce yapmaları için eğitim almaları sağlanacak.



