YÖK'ten Kürtçe bölüme izin çıktı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 'Türkiye'de Yaşayan Diller' adı altında bir enstitü kurulmasının kararlaştırıldığını belirterek, enstitüde sadece Kürtçe değil, Farsça, Arapça, Süryanice gibi programların da açılabileceğini bildirdi.



Mardin Artuklu Üniversitesi'nin Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması talebi bulunduğunu anımsatan Özcan, konuyu Genel Kurul'da görüştüklerini ifade etti.

Özcan, toplantıda, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ''Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü'' adı altında bir enstitü kurulması kararı alındığını belirtilerek, ''Üniversite, istediği taktirde bunun altını Kürtçe yüksek lisans ve doktora programıyla isterse Farsça, Arapça, Süryanice gibi programlarla doldurabilecek. Ben, biraz önce kendilerine de bunu duyurdum'' dedi.

Enstitüdeki programların sadece Kürtçe'yi değil diğer dilleri de kapsayacağını vurgulayan Özcan, ''Bu, sadece Kürtçe'yi değil diğer dilleri de kucaklayan bir çözüm oldu. Zaten, geçen günkü toplantımızda rektörlerimizden birisinin fikriydi bu. Benim çok hoşuma gitmişti. Bugün Genel Kurulumuz da bu fikri çok iyi buldu. O çerçevede yeni bir model geliştirdik. Bundan sonra bu türden, yani farklı dilleri konuşan vatandaşlarımıza hizmet edecek bölümlerin açılmasını istediklerinde başka üniversitelere de aynı şeyi yapacağız. Ona da mesela Şark Dilleri Enstitüsü diyebiliriz, Doğu Dilleri Enstitüsü diyebiliriz, ama bu modelde gerçekleştirilecek, altına sadece Kürtçe değil, diğer diller de gelebilsin diye'' ifadelerini kullansı.

Geri adım atmadık

Bir gazetecinin, ''Lisans programı açmaktan neden geri adım attınız?'' sorusu üzerine Özcan, ''Geri adım atmadık. Buradaki esas amaç önce gerekli öğretim üyesini yetiştirmekti. Bu enstitünün asıl amacı lisans öğretimi açıldığı zaman ihtiyacımız olacak öğretim üyelerini yetiştirmek. Onun için yüksek lisans ve doktorayla başlayacak'' dedi.

''Öğrenci sayısı belli mi?'' sorusuna özcan, ''Hayır. Onlar üniversitenin problemi. Biz onlara karışmıyoruz'' karşılığını verdi. Özcan, soru üzerine başvuran başka bir üniversite olmadığını ifade etti.

Enstitünün na zaman faaliyete geçeceğinin sorulması üzerine Özcan, ''Biz birkaç güne kadar kararımızı kendilerine bildiririz. Onlardan gelen yüksek lisans ve doktor taleplerini de hemen kabul ederiz'' diye konuştu.

''Kuzey Irak'tan öğretim üyesinin gelmesi söz konusu mu?'' sorusuna Özcan, ''Zannediyorum Türkiye'den karşılayabilecekler'' yanıtını verdi.