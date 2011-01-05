-YÖK'TEN KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNE ONAY MUŞ (A.A) - 05.01.2011 - Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, ''YÖK, 4 yıllık lisans programı düzeyinde, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünün açılmasına onay verdi'' dedi. Rektör İnanç, yaptığı açıklamada, Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünün Türkiye'de ilk kez üniversitelerinde açılacağını ifade etti. Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde kurulan Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalının lisansüstü bir program uygulayacağını belirten İnanç, ''Ama bizimki 4 yıllık bir lisans programı olacak. Böylece Kürt dili de bilinmeyen bir olmaktan çıkmış olacak. Kürt Dili ve Edebiyatı bölümüne araştırma görevlisi alıp, yüksek lisans ve doktoralarını yaptıracağız. Akademik kriterler sağlandıktan sonra öğrenci alımına başlayacağız'' diye konuştu. Bölümle ilgili Kuzey Irak, İran ve Fransa ile irtibata geçeceklerini dile getiren İnanç, şöyle devam etti: ''Kuzey Irak veya İran'daki üniversitelerde görüşmeler yapacağız. Fransa'da böyle bir bölüm var. Onlarla da bağlantı kurabiliriz. Kürtçe özellikle Ortadoğu ve Türkiye'de önemli bir nüfusun konuşmuş olduğu bir dil. O dilin özelliklerini ve edebiyatını bir bölüm düzeyinde tartışmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.'' İnanç, Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünün 2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanan 20 yıllık gelişim planı içerisinde yer aldığını anımsatarak, bölüme 2014 yılında öğrenci almayı hedeflediklerini belirtti. Prof. Dr. İnanç ayrıca, üniversite bünyesinde seçmeli olarak ''Alevilik'' adlı bir ders açtıklarını da dile getirerek, ''Eğitim kurumumuzda akademik ve sosyolojik altyapısı olan başka alanlarda da adımlar attık. Üniversitemizde bundan böyle Alevilik dersi adı altında seçmeli bir ders de söz konusu olacak'' diye konuştu.