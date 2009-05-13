YÖK'ten Kürt Dili Araştırma Merkezi'ne onay

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, İstanbul Üniversitesi'nde Kürt Dili Araştırma Merkezi kurma talebini onayladıklarını söyledi.



Prof. Dr. Özcan, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu'nda düzenlenen "5. Uluslararası İleri Teknoloji Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, öğretim üyelerine yönelik performansa dayalı ödüllendirme sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.



Öğretim üyelerinin özlük haklarında iyileştirme yapmanın kriz ortamında zor olabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Özcan, şöyle dedi:



"İnsan bazen Başbakan'dan böyle bir iyileştirmeyi istemekte bile utanıyor, çekiniyor. Gerçekten bir kriz var. Bu da tüm kesimleri etkiliyor. Öğretim üyelerinin özlük haklarında bir iyileştirme isteyeceğimize yeni bir sistem geliştirdik. Akademisyenlere performansa dayalı ödüllendirme sistemi getirmeyi hedefliyoruz.



'Akademisyenin günlük hayatında yaptığı çalışmaları liste haline getirelim, faaliyetlerinden özellikle akademik olanlara fazla puan vermek şartıyla puan sistemi geliştirelim' dedik. Her öğretim üyesinin bir yıl boyunca yaptığı bütün faaliyetler, makale yazmak, patent çalışmalarında bulunmak ve konferanslara katılmak gibi değişik programları ele alıp puan verelim. Sene sonunda bir öğretim üyesinin elde edeceği puanın karşısına bir de parasal çarpan bulalım. Örneğin bir puan 50 lira desek, toplayacağı puanlarla ortaya bir meblağ çıksın. Verilecek paranın ilk aşamada öğretim üyelerinin maaşları kadar olmasını planlıyoruz."



Prof. Dr. Özcan, söz konusu sistemin uygulanmasının büyük avantaj sağlayacağını belirterek, "Biz akademisyenlere memurlar olarak bir artış istesek, başka meslek gurupları da iyileştirme artışı isteyecekler ve işimiz zorlaşacaktı. Ama biz performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi getirmeyi istiyoruz" dedi.



Farabi Değişim Programı

akademik değişim getiriyor



Farabi Değişim Programı ile üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapabileceklerini kaydeden Prof. Dr. Özcan, şöyle konuştu:



"Buradaki asıl amacımız özellikle doğu bölgelerindeki üniversite öğrencilerimizin daha iyi durumdaki üniversiteleri ziyaret etmesidir. Batı bölgesindeki öğretim görevlilerimizin de doğudaki üniversitelere gidip orada ders verebilmesidir. Eğer bu hareketliliği başlatırsak üniversitelerimizde kalitenin gelişmesine büyük etki yapacaktır. Bunu üniversiteler kendi aralarında imzalayacakları protokolle başlatabilirler. Bu konuda tüm üniversitelerin desteğini bekliyoruz."



'Mesleki ve teknik eğitim

çalışmaları bitirildi '



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları bitirip Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bakanlıkta yeni değişim olduğu için bizden biraz süre istendi ve inceleme yapıldıktan sonra konu TBMM'ye sevk edilecek. Belki zamanlama açısından kötü oldu, TBMM'nin az bir çalışma süresi kaldı. Bu süre içerisinde yetişmezse eylül ayında Meclisde görüşmeye başlanır.



Üniversitelerimizin döner sermaye meselesini hallettik ve tasarıyı Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik. Tam gün yasası ile ilgili çalışmalarımızı da bitirerek Bakanlığa yolladık. Bunlarla üniversitelerin, endüstri ve ekonomi ile daha verimli çalışması sağlanacaktır."



Adına diktiği ağacı suladı



Sempozyumun ardından kampüs alanına daha önce kendisi, çocuğu ve eşi için diktiği ağaçları sulayan Prof. Dr. Özcan, bir gazetecinin Kürt Dili Araştırma Merkezi kurulması talebine yönelik sorusunu şöyle yanıtladı:



"İstanbul Üniversitesinden Kürt Dili Araştırma Merkezi kurma talebi geldi. Biz de onayladık. Onlar ne kadar sürede bu merkezi kurar ve elemanları ne kadar sürede yerleştirir onu bilmiyorum. Bize talep geldi ve YÖK toplantısında bu taleplerini kabul edip, İstanbul Üniversitesine ilettik."



Prof. Dr. Özcan, daha sonra Vali Nurullah Çakır'ı makamında ziyaret etti. Vali Çakır, Prof. Dr. Özcan'a ziyaret anısına baston hediye etti.

