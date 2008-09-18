YÖK'ten kayıt tarihi açıklaması

YÖK, yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan ve tek ders sınavından başarılı olduğunu belgeleyen son sınıf öğrencilerine, 22-25 Eylül tarihleri arasında kayıt hakkı tanındığını bildirdi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının, yükseköğretim kurumlarını kazanmış bazı son sınıf öğrencilerinin tek dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamadıklarını değerlendirerek, bu durumda olan öğrencilerin mağduriyetlerine meydan verilmemesi için genelge ile sınav hakkı tanıdığı anımsatıldı. Açıklamada, ayrıca açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerine yönelik olarak da 13 Eylül 2008'de tek ders sınavı hakkı verildiği belirtildi.





Konuya ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığından gelen yazıların, YÖK'ün 15 Eylül 2008 tarihli toplantısında görüşüldüğü ve bu durumdaki öğrencilerin yükseköğretim hakkını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla kararlar aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Buna göre, üniversitelerin kayıt tarihlerinin ve 2008-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile ilgili işlemlerin sona erdiği dikkate alınarak, her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığının genelgesinde tek ders sınav tarihleri konusunda valiliklere yetki verilmişse de yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan ve tek ders sınavından başarılı olarak mezun olduklarını belgeleyen son sınıf

öğrencilerine mahsus olmak üzere 22 Eylül 2008 tarihinden başlamak üzere, 25 Eylül 2008 günü mesai bitimine kadar kayıt imkanı tanınmasına karar verilmiştir."

