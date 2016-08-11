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Eğitim

YÖK’ten kapatılan üniversitelerin öğrencilerine 'özel statü' formülü

YÖK, kurumlararası yatay geçiş başvurularını bu kapsamda 31 Ağustos’a kadar uzattı

11 Ağustos 2016 17:25

Yükseköğretim Yürütme Kurulu kapatılan üniversitelerin öğrencileri ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre kapatılan üniversitelerdeki öğrenciler bulundukları ildeki devlet veya vakıfyükseköğretim kurumlarında ‘özel öğrenci’ statüsünde eğitimlerine devam edebilecekler. Ayrıca isteyen öğrenciler kapatılan kurumlardaki ‘not ortalaması’ yatay geçiş yapabilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin durumlarının görüşüldüğü Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında önemli bir karar alındı. 10 Ağustos’ta düzenlenen toplantıda kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin özellikle aynı ilde kalma talepleri değerlendirildi. Toplantı sonrasında alınan karara göre, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler önce ÖSYM tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları esas alınarak merkezi olarak yerleştirilecek. Sonra öğrenciler eğer isterlerse kapatılan üniversitenin bulunduğu ildeki devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında ‘özel öğrenci’ statüsünde ders alabilecekler. Öğrencilerin aldığı bu dersler yerleştirildiği üniversite tarafından sayılacak. Bu öğrenciler, ‘özel öğrenci’ olarak ders aldıkları üniversitenin diplomasını değil, yerleştirildiği üniversitenin diplomasını alacak.

 

İsteyene yatay geçiş

 

Toplantıda alınan diğer bir karara göre de kapatılan üniversitelerin öğrencileri kurumlararası yatay geçiş yönetmeliği kapsamında, isteyen vakıf yükseköğretim kurumlarına, kapatılan üniversitesindeki ‘not ortalaması’ ile yatay geçiş yapabilecek.YÖK, kurumlar arası yatay geçiş başvurularını bu kapsamda 31 Ağustos’a kadar uzattı.

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