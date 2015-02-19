YÖK'ten ikinci öğretim ders saatlerine yeni düzenleme

YÖK, öğrencilerin durumları ve görüşleri de dikkate alarak 'birinci öğretim derslerinin bitimini takiben ikinci öğretim derslerine başlanabileceği, gerektiğinde hafta sonları da ders konulması suretiyle ikinci öğretim ders saatlerinin üniversiteler tarafından düzenlenebileceği' kararını aldı.

CHA’da yer alan habere göre, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesi, ikinci öğretimde okuyan ve dersten gece çıkan üniversite öğrencilerini korkutmuştu. Çok sayıda öğrenci sosyal medya üzerinden ders saatlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), ikinci öğretim derslerinin başlama ve bitiş saatlerine ilişkin şikayetler üzerine yeni bir düzenlemeye gitti. Üniversitelerde ikinci öğretim ders saatlerine ilişkin yaşanılan sorunların değerlendirilmesi neticesinde YÖK; öğrencilerin durumları ve görüşleri de dikkate alarak 'birinci öğretim derslerinin bitimini takiben ikinci öğretim derslerine başlanabileceği, gerektiğinde hafta sonları da ders konulması suretiyle ikinci öğretim ders saatlerinin üniversiteler tarafından düzenlenebileceği' kararını aldı.

Özgecan Aslan isyanı

Mersin Tarsus’ta üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan’ın, akşam eve dönerken bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice öldürülmesi, ikinci öğretimde okuyan üniversite öğrencilerini harekete geçirdi. Çok sayıda öğrenci sosyal medya üzerinden mesaj atarak gece geç biten ders saatlerinin yeniden düzenlenmesini talep etti. İkinci öğretim öğrencileri mesajlarında okuldan geç çıktıkları için korku içinde eve gittiklerini dile getirirken, “Okuldan gece 10’da (22.00) çıkıyoruz. Şu dersleri adam gibi saate koymanız için Özgecan Aslan gibi tecavüze uğrayıp, bıçaklanıp, yakılmamız mı lazım?” diye sordular. YÖK Başkanı Yekta Saraç, özellikle kız öğrencilerin ikinci öğretim derslerinin başlama ve bitiş saatlerine ilişkin şikayetleri üzerine, konuyu tekrar ele almaya karar verdiklerini açıkladı.

YÖK'ten açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 'İkinci Öğretim Ders Saatleri' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İkinci öğretim programlarında öğrenim gören özellikle kız öğrencilerden gelen, ikinci öğretim derslerinin başlama ve bitiş saatlerine ilişkin şikâyetler ve ders saatlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik talepler üzerine konunun ele alındığı belirtilen açıklama da, “Üniversitelerde ikinci öğretim ders saatlerine ilişkin yaşanılan sorunların değerlendirilmesi neticesinde; öğrencilerin durumları ve görüşleri de dikkate alınarak 'birinci öğretim derslerinin bitimini takiben ikinci öğretim derslerine başlanabileceği, gerektiğinde hafta sonları da ders konulması suretiyle ikinci öğretim ders saatlerinin üniversiteler tarafından düzenlenebileceği' sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi. İkinci öğretim dersleri için herhangi bir başlangıç saati belirtilmeyerek, birinci öğretimin derslerinin bitimini müteakiben olmak kaydı ile ikinci öğretim derslerinin başlangıç saatlerinin belirlenmesi konusu yükseköğretim kurumlarına bırakıldığı vurgulanan açıklama da, “Yükseköğretim kurumlarımızın bu ve buna benzer konularda tasarrufta bulunabilmelerinin yolunu -tedrici olarak- açmanın doğru olduğunu düşünmekteyiz. Yükseköğretim Kurulu olarak, önceliğimiz öğrencilerimiz ve onların huzurlu, mutlu bir şekilde iyi eğitim almalarını sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.