YÖK'ten iki yenilik; 'Tercih Sihirbazı' ve 'Mezun Başarı Atlası' internette

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversite adaylarının tercihlerine yardımcı olabilmek amacıyla YÖK Atlas'a 'YÖK Tercih Sihirbazı' ve 'YÖK Mezun Atlası' adlı iki yeni modül ekledi. 'YÖK Tercih Sihirbazı' ve 'YÖK Mezun Başarı Atlası' programlarına https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden girilebilecektir.

YÖK tarafından yayımlanan 'YÖK’ten üniversite tercihinde adaylara büyük kolaylık' başlıklı tanıtım yazı şöyle:

Başkanlığımız tarafından geçtiğimiz Mart ayı içerisinde “Öğrenci dostu YÖK” sloganı ile adayların hizmetine açılan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), üniversite adaylarının en önemli bilgi kaynağı durumuna gelerek, eğitimciler ve adaylar tarafından çok yoğun bir ilgi görmüştür.

Yükseköğretimle ilgilenen pek çok farklı kişi, kurum ve adayların ilgi odağındaki YÖK Atlas’ın ziyaret sayıları incelendiğinde, 2016 ÖSYS’ye başvuran adayların yarısından fazlasının YÖK Atlas’tan faydalanmış olduğu anlaşılmaktadır.

Yüzde 100 mobil uyumlu olarak tasarladığımız YÖK Atlas’ı, adaylardan gelen görüş ve talepler çerçevesinde her geçen gün güncelleyip, yeni modüller eklemek suretiyle sürekli geliştirmekteyiz.

Bu kapsamda, adayların bilinçli tercihlerde bulunmasını sağlamak ve kılavuzdaki şartları ve fırsatları fark etmemeleri nedeniyle yaşanabilecek tercih kazalarını da önlemek amacıyla YÖK Atlas’a “YÖK Tercih Sihirbazı” ve “YÖK Mezun Atlası” adlı iki yeni modül eklenmiştir.

YÖK Başkanı Saraç: Bu zor günlerde görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç: “Bu zor günlerde Yükseköğretim Kurulu olarak görevimizi en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yapmaya gayret ediyoruz. Adaylara başarılar dileriz.”

“YÖK Tercih Sihirbazı”

2016 ÖSYS’de 24 tercih kullanma hakkı bulunan adaylar ön lisans seviyesinde 11.212, lisans seviyesinde 11.266 toplamda 22.478 farklı program içinden kendilerine en uygun olanları arayıp bulacaklar. YÖK Tercih Sihirbazı adayların bu işlemi kolaylıkla yapmasına olanak vermektedir. Üniversiteleri türleri (devlet, vakıf, KKTC, ve yabancı) ve bulundukları şehirlere göre süzen sistemde, yükseköğretim programlarını “puan türü, öğretim türü (açıköğretim, ikinci, gündüz), bursluluk durumu, program ismine” göre de süzebilmek mümkündür.

“Puan türü değişen, en düşük başarı sırası şartı bulunan, akredite olmuş, YÖK BURSU kazandıran programlar” hakkında adayları uyaran sistem, programların özel koşullarına da tek tık ile ulaşma olanağı sunmaktadır.

YÖK Tercih Sihirbazı bu özellikleri ile adayların kılavuzdaki şartları ve fırsatları fark etmemeleri nedeniyle yaşanabilecek tercih kazalarını da önlemeyi amaçlamaktadır.

Lisans programlarının geriye dönük son üç yılın (2013 – 2014 – 2015) “kontenjan, taban başarı sıraları ve taban puanlarını” kıyaslamalı olarak sunan YÖK Tercih Sihirbazı, bu sayede yıllar içinde programlarda görülen değişiklikleri de adayların dikkatine sunmaktadır.

“YÖK Mezun Başarı Atlası”

Yıllardır üniversite adaylarımız yükseköğretim sisteminin salt girdi göstergelerini (Örneğin: Programların 2015 taban puan ve başarı sıralarını) dikkate alarak tercih yapmaktadır. Bu durum, ilerleyen yıllarda adayların mutlu olmayacakları programlara girme durumunu ortaya çıkarmaktadır.

YÖK Mezun Başarı Atlası, lisans programlarından mezun olanların merkezi sınavlarda aldıkları puanları dikkate alarak üniversite ve bölümleri sıralamaktadır. Örneğin, mezunları Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) en başarılı olan üniversiteleri birkaç tık ile süzmek mümkündür. Benzer şekilde KPSS, DUS, AB-AYP sınavlarındaki mezun başarısına göre en başarılı üniversite ve fakülteler görülebilmektedir.

YÖK Mezun Başarı Atlası sayesinde adaylar tercihlerini yaparken, mezun başarısı açısından üniversitelerimiz arasında karşılaştırma yapabilecek ve daha sağlıklı karar verebilecektir.

“YÖK Tercih Sihirbazı” ve “YÖK Mezun Başarı Atlası” programlarına https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden girilebilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

