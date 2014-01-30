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YÖK'ten demeç veren öğretim görevlilerine 'kınama cezası' kararı

Düzenlemeye göre, bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında demeç veren akademisyenlere kınama cezası verilecek

30 Ocak 2014 21:32

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), “Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği”nde değişiklik yaptı. Düzenlemeye göre, bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde yazılı ve görsel basına resmi konularda demeç veren öğretim görevlileri, 'kınama cezası' alacak.

YÖK, öğretim görevlilerinin basın, haber ajansları ile radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermesini suç sayan maddeyi kaldırmak yerine yeni düzenlemeye gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği"ne dair değişiklikle yönetmeliğin 3'üncü maddesine 'ö' ve 'p' bentleri eklendi. Yeni eklenen 'ö' bendine göre, "Bilimsel tartışma ve açıklamalar” dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek” disiplin cezasını gerektirecek.

 

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