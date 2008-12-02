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Yaşam

YÖK'ten azınlıklara dini bayram izni

YÖK, Yahudi ve Ermeni öğrencilerin kendi dini bayramlarında izinli sayılması uygulamasının iki cemaatin başvurusu ile gündeme geldiğini açıkladı.

02 Aralık 2008 02:00

YÖK'ten yapılan açıklamada, ''haberlere konu edilen yazıların, önceki yıllarda olduğu gibi, ilgili dini cemaatlerin temsilcilerinin yazılı başvuruları üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanı imzasıyla üniversitelere gönderildiği'' belirtildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerin bugünkü nüshalarında yer alan çeşitli dini cemaatlerin kutsal günlerinde, bu dinlere mensup öğrencilere üniversitelerde kolaylık gösterilmesine ilişkin YÖK'ten gönderilen bir yazıya ilişkin haberler hakkında açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
''Bahsi geçen haberlere konu edilen yazılar, önceki yıllarda olduğu gibi, ilgili dini cemaatlerin temsilcilerinin yazılı başvuruları üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanı imzasıyla üniversitelerimize gönderilmektedir.''

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