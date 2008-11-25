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Yaşam

'Yoksulluk ve şiddet kadınları eziyor'

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Gülçin İsbert, kadınların son dönemde şiddetin ve yoksulluğun altında ezildiğini ifade etti.

25 Kasım 2008 02:00

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Gülçin İsbert, "kadınların son dönemde yoksulluğun da şiddeti altında ezildiğini" kaydetti.

İsbert, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, basında yer alan kadınlara yönelik şiddet ve taciz haberlerini anımsattı. Anayasa, Medeni Kanun ve Ceza Kanunu'nda olumlu düzenlemeler yapılmasının umut verici olduğunu belirten İsbert, "Ancak bu yıl cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddete ilişkin bir ilerlemeden söz etmenin imkanı yoktur. Aksine bu konuda birçok açıdan gerileme yaşanmıştır" görüşünü ifade etti. Son bir yıl içinde elektrik, doğal gaz, su, toplu taşıma ve temel gıda maddelerine zam yapıldığına işaret eden İsbert, "kadınların evde tencereyi nasıl kaynatacaklarını düşündüklerini" kaydetti. Kadınların yoksulluğun şiddeti altında da ezildiklerini ifade eden İsbert, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Ülkemizde toplumun şiddetten arındırılması, toplumsal barışın sağlanması için her tür ayrımcılık önlenmeli ve toplumsal sorunlara yönelik demokratik çözümü esas alan politikalar geliştirilmelidir. Başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere kamusal hizmetlere, kültürel ve çevresel kaynaklara bütçeden daha fazla pay ayrılmalıdır. İş Kanunu'ndaki iş yerinde
cinsel taciz bölümü tanımı da eklenerek etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Ayrımcılık da bir şiddettir ve kadınların işe giriş ile iş yerinde karşılaştıkları her türlü ayrımcı uygulamaya son verilmelidir."

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