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Ekonomi

Yoksulluk sınırında Nisan ayı verileri

Türkiye Kamu-Sen, Nisan ayı için tek kişinin yoksulluk sınırını bin 475 TL 46 kuruş, 4 kişilik ailenin asgari geçim sınırını ise 2 bin 962 TL 44 kuruş olarak hesapladı

05 Mayıs 2010 03:00

T24-  Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge merkezince Türkiye İstatistik Kurumundan alınan Nisan 2010 fiyatlarına göre yoksulluk araştırması yapıldı. Araştırmada, Nisan ayında dört kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği biçimde beslenebilmesi için günlük 23 TL 40 kuruş harcama yapması gerektiği belirtildi.
        

Ailenin aylık gıda harcamasının 701 TL 91 kuruş olduğu kaydedilen araştırmaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu verilerindeki konut giderleri bir memurun Nisan ayı maaşının yüzde 35,33’üne denk geldi. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Nisan 2010 maaşından geriye 175 TL kaldı.
        

Araştırmada, tek kişinin yoksulluk sınırı bin 475 TL 46 kuruş, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 2 bin 962 TL 44 kuruş olarak hesaplandı. Sonuçlar, asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,31 arttığını gösterdi.
        

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise yüzde 0,27 oranında artarak bin 126 TL 17 kuruş oldu.

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