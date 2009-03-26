Yoksulluk sınırı yükseliyor

Türk-İş, Mart ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırını yaklaşık 745, yoksulluk sınırını 2 bin 426 TL olarak hesapladı. Konfederasyon, Şubat ayında da dört kişilik bir aile için açlık sınırını yaklaşık 740, yoksulluk sınırını 2 bin 411 TL olarak hesaplamıştı.



Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan ekonomik krizin yakıcı etkisinin özellikle çalışanların ağırlıklı bölümünü oluşturduğu dar ve sabit gelirli kesimlerde kendini gösterdiği, yetersiz ve düşük gelir nedeniyle gıda gibi temel tüketim harcamalarında bile kısıntı yapılmak zorunda kalındığı" kaydedildi.



Konfederasyonun Mart ayı için yaptığı "Açlık ve yoksulluk sınırı" hesabına yer verilen açıklamaya göre, "İnsan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi" için gerekli olan ve "Yoksulluk sınırı" olarak nitelenen tutar 2 bin 425,55 TL olarak tespit edildi. Dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için yapılması gereken ve "Açlık sınırı" olarak adlandırılan harcama tutarı ise 744,65 TL olarak hesaplandı.



Dört kişilik bir ailenin önceki yıla göre yapması gereken ek harcama tutarının gıda için 48, toplam harcamalar için 156 TL'ye ulaştığı belirlendi.



Dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 0,62 arttığı, yıllık ortalama artışın da yüzde 10,43 olduğu ifade edildi.

