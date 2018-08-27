Yoksulluk sınırı bir yılda bin lira arttı!

Türk-İş'in açıkladığı rakamlara göre, yoksulluk sınırı ağustos ayında 5 bin 900 lira olarak ölçüldü. Aynı rakam geçtiğimiz ağustos ayında 4 bin 900 lira olarak tespit edilmişti. Yoksulluk sınırı bir önceki aya göre de 241 lira artış gösterdi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

"Döviz, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarındaki artış derken temel gıda madde etiketleri de değişti ve geçim şartları daha da ağırlaştı" denilen açıklamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 812 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 903 TL lira olarak tespit edildi.

Yoksulluk sınırında bin liralık artış

Türk-İş'in açıkladığı rakamlar geçtiğimiz yıl ağustos ayında 'açlık sınırı' için bin 504, 'yoksulluk sınırı' için 4 bin 901 idi. 2018 Ağustos'u ile karşılaştırıldığında 'açlık sınırı'nda 304, 'yoksulluk sınırı'nda tam bin liralık bir fark oluşuyor.

Ayrıca Türk-İş hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 74 TL, yoksulluk sınırı tutarı ise 241 TL arttı. Yılbaşına göre artış tutarı sırasıyla 204 TL ve 666 TL oldu.

Araştırmada bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 225 TL olarak hesaplandı.

2004'ten bu yana bir ilk

Gıda harcaması tutarındaki 12 aylık artış oranı da Ocak 2004’den bu yana ilk kez yüzde 20’leri gördü.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,26 oranında arttı. Yılın ilk sekiz ayında fiyatlardaki artış yüzde 12,71 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 20,45 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,05 olarak hesaplandı."