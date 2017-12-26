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Yoksulluk sınırı 5 bin 238 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) aralık ayına ilişkin 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasını açıkladı

26 Aralık 2017 17:26

Türk-İş'in açıkladığı, 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı rakamı aralık ayında bir önceki aya göre 133 TL artış göstererek 5.238 liraya yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) aralık ayına ilişkin 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasını açıkladı.

Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) tutarı 1.608,13 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının (yoksulluk sınırı) toplam tutarı ise 5.238,32 TL oldu.

Türk-İş hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 41 TL, geçtiğimiz yıla göre 176 TL artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise sadece son bir ayda 133 TL, geçen yılın aralık ayına göre ise 573 TL arttı.

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