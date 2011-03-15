-YOKSULLUK SINIRI 3 BİN 25 LİRA ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Türkiye Kamu-Sen, 4 kişilik ailenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için aylık 3 bin 25 liraya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Konfederasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezince yapılan ''Memur Geçim Araştırması''nın sonuçlarına yer verildi. Buna göre, Mart 2011 itibarıyla en düşük dereceli memur maaşının bin 211 lira, ortalama memur maaşının ise bin 545 lira civarında olduğu belirtildi. Ortalama maaş alan bir memurun bir aylık zorunlu ihtiyaçları için 58, düşük maaşlı memurların ise 75 gün çalışmak zorunda kaldığı anlatılan açıklamada, maaşların ayın 12 ile 15. günü tükendiği ifade edildi. Son yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için aylık 3 bin 25 liraya ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, ''Bir aile, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için günlük 100,8 liraya ihtiyaç duyarken, ortalama maaş alan memur ailesinin günlük geliri 51,5 lira, en düşük dereceli memur ailesinin günlük geliri ise 40,4 lirada kalıyor'' ifadeleri kullanıldı. Türkiye Kamu-Sen Başkan Vekili İsmail Koncuk da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, memurların yüzde 43,8'inin ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak bir yana, şahsi ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çektiğini belirtti. TÜİK'in yayımladığı ''Yaşam Memnuniyeti Araştırması'' ile konfederasyonun tespitlerinin birbirine son derece yakın olduğunu ifade eden Koncuk, şunları kaydetti: ''Vatandaşların yüzde 49'unun geçinemediğini açıklayan TÜİK, Ocak ayında yayınladığı çalışmada ise Türkiye'deki yoksulluk oranının yüzde 18 olduğunu iddia etmektedir. Bu iki açıklama birbiriyle çelişmektedir. Türkiye Kamu-Sen'e göre, Türkiye'de yoksulluk oranı yüzde 43,8'dir. Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen'in memurlar için talep ettiği maaş artışları bilimsel verilere dayanmaktadır. Memurlarımız ve vatandaşlarımız son derece zor şartlarda yaşam mücadelesi vermektedir. enflasyona göre belirlenen maaş artışları, yoksulluk oranını daha da artırmaktadır. Maaş artışlarında enflasyona göre hareket edilmesinden vazgeçilerek ücretlilerin geçinme endeksi hazırlanmalı ve artışlara refah payı eklenmelidir. Bu nedenle mutlak surette, kayda değer bir iyileştirme yapılmalı ve vatandaşlarımızın sefaletine son verilmelidir.''