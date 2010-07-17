-YOKSULLUK SINIRI 2 BİN 931 LİRA ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - Türkiye Kamu-Sen, haziran ayında çalışan tek kişinin yoksulluk sınırını bin 467, dört kişilik ailenin yoksulluk sınırını ise 2 bin 931 lira hesapladı. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen ay çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı bin 467,60 lira olarak belirlendi. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise yüzde 0,79 azalarak 2 bin 931,81 lira oldu. Sağlıklı bir beslenme için dört kişilik bir ailenin gıdaya günlük 22,20 lira ayırması gerektiğine işaret edilen araştırmada, bunun aylık 665,94 liraya karşılık geldiğine dikkat çekildi. Araştırmada, şu bilgilere yer verildi: ''Haziran ayı itibarı ile ortalama bin 355,9 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 49,11'ini oluşturmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise haziranda ortalama maaşın yüzde 35,42'sine denk gelmiştir. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 84,53'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 15,47'si ile yetinmiştir. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Haziran 2010 maaşından geriye yalnızca 210 lira kalmıştır.''