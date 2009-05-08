Yoksulluk sınırı 2 bin 792 liraya yükseldi

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı geçen ay için 2 bin 792 TL 58 Kr olarak belirlendi.



Konfederasyonun yazılı açıklamasına göre, Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı fiyatlarını baz alarak yapılan "Asgari Geçim Endeksi" araştırmasında, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı Nisan ayında bin 402 TL 77 Kr olarak tespit edildi.



4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi (yoksulluk sınırı) ise nisan ayında bir önceki aya göre 3 TL (yüzde 0,11) artarak 2 bin 792 TL 58 Kr oldu.



Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise mart ayına göre yüzde 0,26 artarak bin 73 TL 79 Kr olarak belirlendi.



4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamalarının toplamı ise nisan ayında bin 67 TL 88 Kr olarak hesaplandı.



Açıklamada, "Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için nisan maaşından geriye yalnızca 184 TL kaldığı" belirtildi.





