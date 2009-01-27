Yoksulluk sınırı 2 bin 395, açlık sınırı 735 lira

TÜRK-İŞ, asgari ücretin 527 lira olduğu Türkiye'de, Ocak ayı itibariyle dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 2 bin 395, açlık sınırının 735 lira olduğunu belirledi.



TÜRK-İŞ'in 21 yıldan bu yana düzenli olarak her ay yaptığı "açlık ve yoksulluk sınırı" çalışmasının Ocak 2009 sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 735,56 TL oldu. Gıda yanı sıra yapılması zorunlu konut (kira, yakacak, elektrik, su vb), ulaşım, giyim, eğitim, haberleşme ve benzeri harcamalar da dikkate alındığında, bir anlamda "insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi" için gerekli tutar 2 bin 395,95 TL olarak hesaplandı. Açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0.56 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.99 artış gösterdi. Yıllık ortalama artış ise yüzde 11.67 oranında gerçekleşti.

