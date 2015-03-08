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Yaşam
Deutsche Welle

Yoksulluk kadınları iki kat zorluyor

Yoksul bir ülkede kadın olarak doğmak, iki kat dezavantaj anlamına geliyor. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan bir araştırma, bu durumu ortaya koyuyor.

08 Mart 2015 15:15


Kalkınma Örgütü One tarafından yapılan araştırmanın yazarları, gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların iki kat daha fazla bağımlı olduğunu belirtiyor. Özellikle yoksul ülkelerde, kadınların pek çok alanda erkekleri takip etmek zorunda olduğu kaydediliyor.

Bilhassa sağlık imkânları, eğitim, tarımsal alet ve tohumların sağlanması gibi konularda bu durum söz konusu. One, bu durumun değişmesi gerektiğini bildirdi.

Çalışmada ayrıca kadınların tarımda, üretim araçlarına erkeklerle eşit oranda erişim imkânına sahip olması durumunda, dünya genelinde kronik açlık çekenlerin sayısının 100-150 milyon kadar azalacağı tahminine yer veriliyor.

BM'ye çağrı

One elçisi ve oyuncu Maria Furtwängler, “Almanya Başbakanı, bu yıl G7 ev sahibi olarak, kadınların uluslararası yoksullukla mücadelede odak noktası olması için bilhasssa sorumluluk taşıyor” dedi.

Doktor Furtwängler, Sierra Leone'deki bir kadının doğumda çocuğunun ölmesi olasılığının Almanya'dakinden 157 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Kalkınma Politikaları Birliği Venro, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, cinsiyet eşitliği konusunun BM'nin yeni kalkınma hedeleri arasına alınması çağrısında bulundu. Bu hedeflerin eylül ayında kararlaştırılması planlanıyor.

105 yıllık gelenek

Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor. Bazı ülkelerde ise resmi tatil günü.

Dünya Kadınlar Günü, 1910 yılının ağustos ayında ikinici Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda hayata geçirildi. İlk ana hedefi kadınlara seçme hakkı tanınmasıydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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