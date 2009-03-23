Yoksulluğun fotoğrafı!

Adapazarı kent merkezinde bir marketin ara sokaklardaki konteynere attığı bozuk sebze ve meyveleri almak isteyen 40 yaşlarındaki çarşaflı kadın büyük çaba harcadı. Kadın beline kadar çöp konteyneri sarkarak çöp konteyrindaki yiyecekleri almak için uğraştı.



Dün öğlen saatlerinde Papuçcular Mahallesi'nde bir marketin çöplerinin bulunduğu yere gelen omuzunda asılı çantasını bulunan kadın çevreyi dikkatle gözledikten sonra sokakta kimsenin bulunmadığı bir anda ellerini çöp konteyneri içine sokarak karıştırmaya başladı. Çöpten meyve ve sebzeleri topladığını gören çevredekilerin yardım çağrısı üzerine konuşan kadın mahallesinde fakirler olduğunu ve yiyecekleri onlara götürmek için topladığını söyleyerek uzaklaştı. Bir süre etrafı gözleyen kadın çevredekilerin dağılması üzerine yeniden çöplerin yanına geldi.



Zaman zaman çevreyi kontrol eden kadın konteyner alt kısmında bulunan meyvelere ulaşmak için vücudunu beline kadar içeri sokarken, konteyner içine düşmekten son anda kurtuldu. Büyük zorluklarla koyteyner içerisindeki domatesleri aldıktan sonra domatesleri çantasına özenle yerleştirdi.



Yaklaşık 10 dakika boyunca konteynrinde bulunan ve çevredeki marketin son kullanma tarihi geçmiş diye attığı gıda yoğurt, muz gibi gıda maddelerini toplayan kadın bunları yolda bulduğu poşetlere yerleştirdi. Çevreden gelip geçen meraklı bakışlara aldırmayan kadın çöpten aldığı sebze ve meyvaları kucağına alarak uzaklaştı.

