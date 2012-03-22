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Ekonomi

Yoksullara iki milyon ton kömür dağıtılacak

Yoksul ailelerin yakacak ihtiyacı bu yıl da hükümet tarafından karşılanacak

22 Mart 2012 12:29

 

T24 - Yoksul ailelere bugüne kadar 13 milyon tona yakın bedava kömür dağıtan hükümet, uygulamaya bu yıl da devam edecek. Bu yıl yoksul ailelere iki milyon ton kömür dağıtılacak.
 
Yoksul ailelerin yakacak ihtiyacı bu yıl da hükümet tarafından karşılanacak.

Ahmet Ergen'in ntvmsnbc'deki haberine göre; Bakanlar Kurulu, 2012 programında yer alan bedava kömür dağıtımına ilişkin kararnameyi tamamladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, bu yıl iki milyon ton kömür ihtiyaç sahibi yoksul ailelere dağıtılacak.

Türkiye Kömür İşletmeleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek yoksul ailelere 500 kilogram kömürü bedava verecek.

Göreve gelmesinin hemen ardından 2003 yılında yoksul ailelere kömür yardımı yapmaya başlayan hükümet, 2011'de 1.9 milyon tonla birlikte toplamda 13 milyon tona yakın kömürü bedava dağıttı.

2003 yılında 663 bin ton ile başlayan bedava kömür miktarı, yıllar içinde arttırıldı.

9 yıllık maliyeti 3.2 milyar liraya ulaşan kömür yardımından yararlanan aile sayısı ise 2.5 milyona yaklaşmış olacak.

 

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