Yoksula seçim dopingi

Yerel seçimler yaklaşırken iktidarın yoksullara yönelik icraatları da hız kazandı. Yaklaşık 2 milyon yoksul aileye 1.743.000 ton kömürü ulaştırmak için kamyonlar vızır vızır çalışıyor. “Yoksula 100 YTL taksitle 45 metrekarelik konut” projesi de başlıyor...



2009 martında yapılacak yerel seçimler öncesinde bedava kömür dağıtımı da hızlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bu yıl 2.084.000 aileye yaklaşık 1.743.000 ton kömür dağıtılacak. Kışın kapıya dayandığı şu günlerde İstanbul’da ise 32 ilçede toplam 161 bin aileye yaklaşık 130 bin ton kömür yardımı yapılacak. Aile başına dağıtılan kömür miktarı 500 kilo ile 1 ton arasında değişiyor. Kış bastırmadan kömürü ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek için her ilçede kamyonlar vızır vızır çalışıyor.



Yoksul kesime yönelik konut



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı “yoksula 100 YTL taksitle 45 metrekarelik konut” projesi başlıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), “yoksula konut” projesinin uygulanacağı illeri belirledi. İlk aşamada, 18 ilde 15 bin 266 konutluk proje hazırlandı. Bu illerde ihaleye çıkacak konut projelerinin içinde, yoksul kesime yönelik konutlar da yer alacak.



Daha önce afet konutu olarak ve yoksul kesim için 45 metrekarelik konutlar yapan TOKİ, vatandaşların ilgi göstermemesi üzerine, bu konutların büyüklüğünü 55-65-75 metrekareye yükseltmişti.



3 değişik model



Yeni projede, konutların net büyüklüğünün 39-47 metrekare, brüt büyüklüğünün ise ortalama 50 metrekare olacağını anlatan TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, artık şartların değiştiğini, çekirdek aile modeli ve özellikle yalnız yaşayan yaşlılar nedeniyle vatandaşların küçük konutları talep ettiğini kaydetti. Bu konutların, diğer konut projelerinin içinde yer alacağını, vatandaşın her türlü altyapı, ısınma ve çevre sorunu çözülmüş konutlarda oturacağını vurgulayan Bayraktar, değişik ihtiyaçları dikkate alarak bu konutlar için 3 değişik model geliştirildiğini söyledi.



Ortalama 28-30 bin YTL'ye mal olacak konutların, gerçekten yoksul kesime satılması için kaymakamlıkların, valilerin, yerel yönetimlerin gereken önlemi alacağını anlatan Erdoğan Bayraktar, “vatandaş evine girene kadar, başvuruda bile para almayacağız. İçine yerleşince 100 YTL taksit başlayacak ve 20 yılda geri ödenecek “ dedi.



Başvuruların alınmasından sonra, konut sayısından fazla başvuru olması halinde hak sahiplerinin çekilecek kura ile belirleneceğini kaydeden Bayraktar, 100 YTL'yi ödeyemeyecek durumdaki vatandaşların parasını da, kamuoyunda “FAKFUKFON” olarak bilinen sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonlarının ödemesinin öngörüldüğünü bildirdi.



‘Tayyip Erdoğan klasiği’



TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, “yoksula konut” projesini “Bir Tayyip Erdoğan klasiği” olarak nitelendirirken, projenin TOKİ kaynaklarından finanse edileceğini kaydetti.



Ekonomik kriz nedeniyle konut satışlarında bir durgunluk yaşandığını, konut iadelerinde az da olsa bir artış olduğunu anlatan Bayraktar, ancak genel olarak TOKİ'nin bunlardan fazla etkilenmeyeceğini, normal programını uygulayacağını söyledi.



Bayraktar, bu konutların ucuza mal edilmesi için, Başbakan Erdoğan ile birlikte gittiği ABD'de uygulanan panel teknoloji konusunda incelemeler yaptığını, bu teknolojinin Türkiye'ye getirilmesini öngördüklerini anlattı.



Ayrıca sosyal tesisler yapılacak



Verilen bilgiye göre, 1 1 nitelikteki konutlardan brüt büyüklüğü 50,50 metrekare olan A tipi, yüksek kat yapımına elverişli olarak 2 merdivenli, 2 asansörlü, oda, banyo ve mutfak salonla ilişkilendirilmiş olarak ve 1 balkonlu olarak projelendirildi.



Brüt büyüklüğü 47,80 metrekare olan H tipi konutlar, salonda yer alan açık mutfak, bağımsız olarak kullanılan banyo ve 1 odadan oluşacak ve bir katta 8 daire bulunacak. Brüt büyüklüğü 46,80 metrekare olan I tipi konutlar ise salon, salonda yer alan açık mutfak, bağımsız oda ve banyodan oluşacak. Planlamalarda konutlara hizmet etmek üzere 2 tipte sosyal tesis binaları tasarlandı. 2 katlı ve tek katlı olarak şekillendirilen sosyal tesislerde yemek ve televizyon salonu, mutfak, personel soyunma-duş, genel wc ve çamaşırhane, sağlık hizmetini karşılamak üzere doktor muayene odası bulunacak.



610 milyon YTL’lik kömür



Yoksullara dağıtılanlar Soma kömürü. Bu kömürün tonu, ortalama 350 YTL. Yani dağıtılan 1.7 milyon ton kömürün toplam fiyatı 610 milyon YTL tutuyor. İstanbul’da kömür yüklenen kamyonlar gün boyu mahalle aralarında dolaşıyor. Her gün 200 ton kömür dağıtılıyor. Birinin peşine takılıyoruz.



Kağıthane’nin Yeşilce Mahallesi’ne ulaştığımızda elindeki listeden adresleri kontrol eden görevli bir kapıyı çalıyor. Evde yatalak olan yaşlı bir adam ve işsiz oğlu yaşıyor. Kömürün geldiğini öğrenince yaşlı adamın gözlerinde bir pırıltı beliriyor. Adını söylemiyor. Sadece “Resmimi gazeteye basmayın, garibanız, bilmesinler” diyor. 20 torba kömürü evin yakınına bırakan kamyon yoluna devam ediyor. Bu kez başka bir sokaktayız.



’Her yıl yardım alıyoruz’



Sokağa girer girmez apartmanların önündeki doğalgaz kabinleri dikkatimizi çekiyor. Acaba doğalgazı olana da mı kömür dağıtılıyor? Merakımızı az sonra kapısını açan Sultan Çoban gideriyor. 29 yaşındaki Sultan, oğlu ve annesiyle birlikte yaşıyor. Daha önce sekreterlik yapıyormuş. Ama şu sıralar işsiz. Ağır ameliyat geçiren annesine bakabilmek için işten ayrılmak zorunda kalmış. Sultan Çoban gelen yardımdan memnun. “Ayda 400 lira kira veriyoruz. Annemin babamdan kalan maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Binada doğalgaz var ama bizim daire sobalı. Ablam bir mobilya firmasında çalışıyor. Oradan aldığı 4-5 çuval tahta parçasını sobada yakıp ısınmaya çalışıyoruz. Her yıl kömür yardımı alıyoruz. Kış bastırmadan kömür gelmesi iyi oldu. Üşümeyeceğiz” diyor.



’Yine Tayyip’e vereceğim’



Kömür kamyonunun yolunu gözleyen bir başka evin kapısında bu kez 53 yaşındaki Hatice Altun görevliye kimliğini gösterince torbalar bir bir indiriliyor. Oğlu yıllar önce ölen Hatice Teyze 2 oğluyla yaşıyor. ’Biri askerde. Diğeri de daha yeni işe girdi. Hiç durumumuz yok. 500 YTL kira veriyoruz. Kömür yardımı almasak nasıl ısınacağız’ diyen Hatice Altun sözlerini şöyle sürdürüyor. “Diyorlar ki kömür dağıtıp oy topluyorlar. Ben zaten oyumu AKP’ye vermiştim. Yine Tayyip’e vereceğim.”



Beyaz kömür tepeleri



Kağıthane’deki kömür dağıtımını yerinde görmek için sabah erkenden kömür dağıtım alanındaydık. 420 bin nüfuslu ilçede 8 bin kişiye kömür yardımı yapılacak. Rakam bu kadar yüksek olunca beyaz torbalardaki kara kömür istifi küçük bir kar tepesini andırıyordu. Ancak kömürlerin üstü kapalı değil. Yağmur yağarsa diye soruyoruz Bir görevli “Bu kömürLavar +18 cinsi. Yağmur yese de yanar” diyerek yanıtlıyor.



Son 6 yılda7.5 milyon ton kömür dağıtıldı



Yıl Aile Kömür



2003 1.096.000 649.818 ton



2004 1.061.000 1.052.379



2005 1.831.000 1.329.000



2006 1.797.000 1.363.000



2007 1.894.000 1.434.000



2008 2.084.000 1.743.000



Çuvalları yapan da AKP’li



Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 77 milyon kömür çuvalı alımı için bu yıl toplam 15 milyon YTL’lik 2 ihale düzenledi. 30 Nisan 2008’de açılan 27 milyon çuvallık ihaleyi İpek Jüt Samsun, Atmaz Sentetik Gaziantep, Akay Çuvalcılık Tavşanlı ve Gülsan-Gaziantep firmaları kazandı.



1 Mayıs 2008’de ise Ege Linyitleri İşletmeleri için 50 milyon adetlik çuval ihalesi açıldı. Bu ihaleyi de Ursa (7.500), Ünal (25.000.000), İpek Jüt (7.500), Gülsan (9.000.000) ve Abdioğlu (1 milyon) şirketleri aldı. 25 milyon çuval üretecek olan Ünal Dokuma’nın sahibinin Gaziantep AKP İl Yönetim Kurulu üyesi Eyüp Özkeçeci çıkması, kömür rantını partililer mi paylaşıyor tartışmasına neden oldu.



İlk ihaleye katıldığı halde fiyatı yüksek olduğu için kazanamayan Ünal Dokumacılık, 2’nci ihalede fiyatını düşürünce en fazla torba üretecek firma oldu. Torba adedi için 0,196 kuruş teklif eden Ünal Dokumacılık tam 25 milyon adet torba vermeyi taahhüt etti. Özkeçeci çuval ihalesini almasında AKP’li olmasının rolü olmadığını savunuyor: “AKP’nin Gaziantep kurucularındanım. İl yönetim kurulu üyesiyim. İhaleyi almamızın particilikle ilgisi yok. Böyle bir şey aklımızdan geçmez. İhalede verilen teklifler herkesin gözü önünde açıldı. Bizimle birlikte başka firmalar da ihaleyi kazandı.”