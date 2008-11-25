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Ekonomi

Yoksula 100 YTL'ye konut

Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı "yoksula 100 YTL taksitle 45 metrekarelik konut" projesi başlıyor.

25 Kasım 2008 02:00

TOKİ’den yoksula 100 YTL taksitle konut

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın  açıkladığı "yoksula 100 YTL taksitle 45 metrekarelik konut"  projesi başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Erdoğan Bayraktar,  100  
YTL'yi ödeyemeyecek  vatandaşların parasını  "FAKFUKFON" olarak bilinen sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonlarının  ödemesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Ortalama 28-30 bin YTL'ye mal olacak konutların, gerçekten yoksul kesime 
 satılması için kaymakamlıkların, valilerin, yerel yönetimlerin gereken önlemi 
 alacağını anlatan  Bayraktar, "Vatandaş evine girene kadar, başvuruda 
 bile para almayacağız. İçine yerleşince 100 YTL taksit başlayacak ve 20 yılda 
 geri ödenecek " dedi.

TOKİ, "yoksula konut" projesinin uygulanacağı 
 illeri belirledi. İlk aşamada, 18 ilde 15 bin 266 konutluk proje hazırlandı. Bu 
 illerde ihaleye çıkacak konut projelerinin içinde yoksul kesime yönelik konutlar 
 da yer alacak. Yeni projede, konutların net büyüklüğünün 39-47 metrekare, brüt 
 büyüklüğünün ise ortalama 50 metrekare olacağını anlatan 
 Bayraktar, artık koşulların değiştiğini, 
 çekirdek aile modeli ve özellikle yalnız yaşayan yaşlılar nedeniyle vatandaşların 
 küçük konutları talep ettiğini kaydetti. Bu konutların, diğer konut projelerinin 
 içinde yer alacağını, vatandaşın her türlü altyapı, ısınma ve çevre sorunu 
 çözülmüş konutlarda oturacağını vurgulayan Bayraktar, değişik gereksinimleri dikkate 
 alarak bu konutlar için 3 değişik model geliştirildiğini söyledi.
     
 “Erdoğan klasiği” 
        
Bayraktar, "yoksula konut" projesini "Bir Tayyip 
 Erdoğan klasiği" olarak nitelendirirken, projenin TOKİ kaynaklarından finanse 
 edileceğini kaydetti.  Ekonomik kriz nedeniyle konut satışlarında bir durgunluk yaşandığını, 
 konut iadelerinde az da olsa bir artış olduğunu anlatan Bayraktar, ancak genel 
 olarak TOKİ'nin bunlardan fazla etkilenmeyeceğini, normal programını 
 uygulayacağını söyledi. Bayraktar, bu konutların ucuza mal edilmesi için, Başbakan Erdoğan ile 
 birlikte gittiği ABD'de uygulanan panel teknoloji konusunda incelemeler 
 yaptığını, bu teknolojinin Türkiye'ye getirilmesini öngördüklerini anlattı.

Sosyal tesisler de yapılacak

Verilen bilgiye göre, 1+1 nitelikteki konutlardan brüt büyüklüğü 50,50 
 metrekare olan A tipi, yüksek kat yapımına elverişli olarak 2 merdivenli, 2 
 asansörlü, oda, banyo ve mutfak salonla ilişkilendirilmiş olarak ve 1 balkonlu 
 olarak projelendirildi. Brüt büyüklüğü 47,80 metrekare olan H tipi konutlar, salonda yer alan 
 açık mutfak, bağımsız olarak kullanılan banyo ve 1 odadan oluşacak ve bir katta 8 daire bulunacak.  Brüt büyüklüğü 46,80 metrekare olan I tipi konutlar ise salon, salonda 
 yer alan açık mutfak, bağımsız oda ve banyodan oluşacak.

Planlamalarda konutlara hizmet etmek üzere 2 tipte sosyal tesis binaları 
 tasarlandı. 2 katlı ve tek katlı olarak şekillendirilen sosyal tesislerde yemek 
 ve televizyon salonu, mutfak, personel soyunma-duş, genel wc ve çamaşırhane, 
 sağlık hizmetini karşılamak üzere doktor muayene odası yer alacak.

Konutların yapılacağı iller

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, ilk aşamada 18 ilde 266 
 konut projelendirilirken, marttan önce satışlar başlayacak.

 Proje kapsamında, yoksul vatandaşlara, Adana-Akkuyu'da 1206, Ankara-Mamak 
 Kusunlar'da 1300, Antalya-Çıplaklı'da 800, Batman-merkezde 300, Bursa-Kestel'de 
 420, Karacabey'de 36, Gürsu'da 1200, Çanakkale-Kepez'de 600, 
 Diyarbakır-Üçkuyular'da 1000, Eskişehir-Aşağısöğütönü'nde 950, Erzurum-Kazım 
 Karabekir'de 300, Gaziantep-Şehitkamil'de 950, İstanbul-Kayabaşı'nda 1964, 
 İzmir-Kemalpaşa'da 1004, Kilis-Merkez'de 120, Konya-Meram'da 814, 
 Malatya-Merkez'de 462, Mersin-Tarsus'ta 288, Sakarya-Korucuk'ta 720, 
 Van-Kevenli'de 832 konut yapılacak.
     

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