Yoksula 100 YTL'ye konut

TOKİ’den yoksula 100 YTL taksitle konut

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "yoksula 100 YTL taksitle 45 metrekarelik konut" projesi başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Erdoğan Bayraktar, 100

YTL'yi ödeyemeyecek vatandaşların parasını "FAKFUKFON" olarak bilinen sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonlarının ödemesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Ortalama 28-30 bin YTL'ye mal olacak konutların, gerçekten yoksul kesime

satılması için kaymakamlıkların, valilerin, yerel yönetimlerin gereken önlemi

alacağını anlatan Bayraktar, "Vatandaş evine girene kadar, başvuruda

bile para almayacağız. İçine yerleşince 100 YTL taksit başlayacak ve 20 yılda

geri ödenecek " dedi.



TOKİ, "yoksula konut" projesinin uygulanacağı

illeri belirledi. İlk aşamada, 18 ilde 15 bin 266 konutluk proje hazırlandı. Bu

illerde ihaleye çıkacak konut projelerinin içinde yoksul kesime yönelik konutlar

da yer alacak. Yeni projede, konutların net büyüklüğünün 39-47 metrekare, brüt

büyüklüğünün ise ortalama 50 metrekare olacağını anlatan

Bayraktar, artık koşulların değiştiğini,

çekirdek aile modeli ve özellikle yalnız yaşayan yaşlılar nedeniyle vatandaşların

küçük konutları talep ettiğini kaydetti. Bu konutların, diğer konut projelerinin

içinde yer alacağını, vatandaşın her türlü altyapı, ısınma ve çevre sorunu

çözülmüş konutlarda oturacağını vurgulayan Bayraktar, değişik gereksinimleri dikkate

alarak bu konutlar için 3 değişik model geliştirildiğini söyledi.



“Erdoğan klasiği”



Bayraktar, "yoksula konut" projesini "Bir Tayyip

Erdoğan klasiği" olarak nitelendirirken, projenin TOKİ kaynaklarından finanse

edileceğini kaydetti. Ekonomik kriz nedeniyle konut satışlarında bir durgunluk yaşandığını,

konut iadelerinde az da olsa bir artış olduğunu anlatan Bayraktar, ancak genel

olarak TOKİ'nin bunlardan fazla etkilenmeyeceğini, normal programını

uygulayacağını söyledi. Bayraktar, bu konutların ucuza mal edilmesi için, Başbakan Erdoğan ile

birlikte gittiği ABD'de uygulanan panel teknoloji konusunda incelemeler

yaptığını, bu teknolojinin Türkiye'ye getirilmesini öngördüklerini anlattı.

Sosyal tesisler de yapılacak

Verilen bilgiye göre, 1+1 nitelikteki konutlardan brüt büyüklüğü 50,50

metrekare olan A tipi, yüksek kat yapımına elverişli olarak 2 merdivenli, 2

asansörlü, oda, banyo ve mutfak salonla ilişkilendirilmiş olarak ve 1 balkonlu

olarak projelendirildi. Brüt büyüklüğü 47,80 metrekare olan H tipi konutlar, salonda yer alan

açık mutfak, bağımsız olarak kullanılan banyo ve 1 odadan oluşacak ve bir katta 8 daire bulunacak. Brüt büyüklüğü 46,80 metrekare olan I tipi konutlar ise salon, salonda

yer alan açık mutfak, bağımsız oda ve banyodan oluşacak.



Planlamalarda konutlara hizmet etmek üzere 2 tipte sosyal tesis binaları

tasarlandı. 2 katlı ve tek katlı olarak şekillendirilen sosyal tesislerde yemek

ve televizyon salonu, mutfak, personel soyunma-duş, genel wc ve çamaşırhane,

sağlık hizmetini karşılamak üzere doktor muayene odası yer alacak.

Konutların yapılacağı iller

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, ilk aşamada 18 ilde 266

konut projelendirilirken, marttan önce satışlar başlayacak.

Proje kapsamında, yoksul vatandaşlara, Adana-Akkuyu'da 1206, Ankara-Mamak

Kusunlar'da 1300, Antalya-Çıplaklı'da 800, Batman-merkezde 300, Bursa-Kestel'de

420, Karacabey'de 36, Gürsu'da 1200, Çanakkale-Kepez'de 600,

Diyarbakır-Üçkuyular'da 1000, Eskişehir-Aşağısöğütönü'nde 950, Erzurum-Kazım

Karabekir'de 300, Gaziantep-Şehitkamil'de 950, İstanbul-Kayabaşı'nda 1964,

İzmir-Kemalpaşa'da 1004, Kilis-Merkez'de 120, Konya-Meram'da 814,

Malatya-Merkez'de 462, Mersin-Tarsus'ta 288, Sakarya-Korucuk'ta 720,

Van-Kevenli'de 832 konut yapılacak.

