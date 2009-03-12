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Spor

Yoksa Lugano da gidecek mi?

Fenerbahçe’de n giden oyunculara şöyle bir bakıyorum… Kezman, Tuncay, Aurelio, Appiah, Hooijdonk...

12 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe’den giden oyunculara şöyle bir bakıyorum… Kezman, Tuncay, Aurelio, Appiah, Hooijdonk…


"Ortak özellikleri neydi bu oyuncuların" diye düşünüyorum… Savaşçı olmaları mı, hırslı olmaları mı, taraftarın sevgilisi olmaları mı, daha çok sevilen olmaları mı, gündemin ilk sırasına onların oturması mı? 

Tuncay gol attıktan sonra elini ağzına götürür ve ‘sus’ işareti yapardı… Bunu kime yapardı, niye yapardı hiç söylemedi… Deplasman maçlarında rakip tribünlere doğru yaptığında bir yerde anlıyorduk da, kendi sahasında kendi seyircilerine doğru koşarken niye böyle yapardı? Aynı şekilde Kezman da yapmaya başlamıştı, ‘sus’

Biz de uzunca bir süre sustuk, konuşamadık!..

Kezman, PSG’ye yeni gittiği dönemde verdiği bir röportajında, “Aziz Yıldırım, kendisinden daha fazla sevilen isimleri takımdan gönderiyor” demişti… Doğru muydu? 

Fenerbahçe iç transferde hız kesmiyor

Nobre, yabancı kontenjanına takıldı, Kezman takıma gelebilsin diye gönderildi… Şimdi yerli statüsünde, ayrıca kontenjan oldukça genişledi.. Hatta Josico ve Maldonado oynamasalar da takımın kadrosunda yer alabiliyorlar!..

Rüştü, Zico’nun çok fazla tercih etmediği bir isim olmuştu.. Ayrıca son transferini yapıp futbolunun son deminde, demini almak istemişti, yıllarca takımın kaptanıydı, türlü olaylar yaşadı, kalmalı mıydı, gitmeli miydi… Pek tartışılmadı dahi, gitti…

Aurelio için ne demeli? Ya da Tuncay? Bu oyuncuların Avrupa’da oynama hayalleri vardı da, yönetim bunun farkında değil miydi? Takıma tek kuruş kazandırmadan transfer olmaları, uçup gitmeleri eminim sarı lacivert yüreklerin içlerini çok sızlatmıştır..

Appiah ise apayrı bir konu… Gelişi de, futbolu da özlenesi bir tablo.. Gidişi ise tam bir şanssızlık, küskünlük, yorgunluk..

ZİCO DA SESSİZCE GİTTİ!..

Başında yazmadım ama Zico da gitti bu takımdan.. Hem de Fenerbahçe tarihine damga vuran bir teknik adam olmasına rağmen gönderildi… Takıma Avrupa'daki en büyüğk başarıyı yaşatmasına rağmen... Herkesin, taraflı-tarafsız tüm futbol kamuoyunun sevdiği bir adamdı… Gitti, hem de giderken uğurlamaya dahi giden olmadı, apar topar, belki de kovularak!..

Şimdi Fenerbahçeliler yine korkuyorlar!... Sevdikleri, değer vedikleri, sahada her şeyleri veren futbolcuların takımdan uzaklaşmasına bir türlü alışamayan Fenerbahçeliler Lugano’nun da benzer bir şekilde ayrılmasından korkuyorlar…

Alex-Roberto Carlos-Deivid kaldı, Edu ve Güiza’nın sözleşmesi devam ediyor… Josico ve Maldonado gidici… Lugano’nun durumu belirsiz… Bir iddiaya göre İtalya'nın Lazio takımıyla anlamış bile... Volkan ve Selçuk’un durumu da aynı şekilde… Ama en çok Uruguaylı savunma oyuncusunun durumu merakla bekleniyor.. Çünkü Fenerbahçeliler en çok Diego Luganu’yu seviyorlar…

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