T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÖK VE ÖSYM BAŞKANLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) 

20 Ağustos 2010 17:11

-YÖK VE ÖSYM BAŞKANLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ''KPSS'de kopya çekildiği ve soruların çalındığı'' iddialarıyla ilgili YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan hakkında, ''görevlerini kötüye kullandıkları ve ihmal ettikleri'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ankara Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan TGB Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, ''KPSS'de kopya çekildiği ve soruların önceden sızdırıldığı'' iddialarının son günlerde gündemi yoğun bir biçimde meşgul ettiğini belirterek, ''İddiaların vahim, yetkililerin verdiği cevapların ise tatmin edici olmaktan uzak olduğunu'' söyledi. Açıklamanın ardından Kaya ve beraberindeki TGB üyeleri, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24