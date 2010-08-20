-YÖK VE ÖSYM BAŞKANLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB), ''KPSS'de kopya çekildiği ve soruların çalındığı'' iddialarıyla ilgili YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan hakkında, ''görevlerini kötüye kullandıkları ve ihmal ettikleri'' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ankara Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan TGB Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, ''KPSS'de kopya çekildiği ve soruların önceden sızdırıldığı'' iddialarının son günlerde gündemi yoğun bir biçimde meşgul ettiğini belirterek, ''İddiaların vahim, yetkililerin verdiği cevapların ise tatmin edici olmaktan uzak olduğunu'' söyledi. Açıklamanın ardından Kaya ve beraberindeki TGB üyeleri, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.