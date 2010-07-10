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YÖK utanmadı, aday utandı

2 Oy almasına rağmen YÖK'ün rektörlük için Çankaya'ya önerdiği ve "Saygı duyun" diye savunduğu Prof. Yılmaz Can çekildi.

10 Temmuz 2010 03:00

T24 - 2 Oy almasına rağmen YÖK'ün rektörlük için Çankaya'ya önerdiği ve "Saygı duyun" diye savunduğu Prof. Yılmaz Can dün (9 Temmuz 2010) çekildi.

YÖK'e göre: 2 oy alan adayı 'objektif' biçimde seçildi!

Gül, YÖK'ten izahat istedi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gü'ün YÖK'ten izahat istediği rektör adayı listesindeki isimlerden Profesör Yılmaz Can adaylıktan çekildi. YÖK'ün Giresun Üniversitesi için belirlediği tartışma oluşturan o listede, Can üniversitedeki seçimde 2 oy almasına rağmen 3. sırada gösterilmişti. Şimdi Giresun Üniversitesi Rektörlüğü için seçimler yeniden yapılacak.

Habertürk gazetesinin haberine göre YÖK, listesini 1 Temmuz'daki Genel Kurul'da belirlemişti.

Listeden çekilen Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi rektör adayları arasında en az oyu alanlardandı. YÖK'ün listesinde ise 3'üncü sıraya girmesi tartışma yaşatmıştı.

Yılmaz Can bu tartışmaların ardından çekildi. Ancak edinilen bilgilere göre, rektör adayı YÖK'e gönderdiği dilekçede "lüzumu gereği" ifadelerine yer verdi. Yani şahsi nedenleri öne sürdü.

Şimdi Giresun Üniversitesi Rektörlüğü için süreç yeniden başlayacak. Önce üniversitede seçimler yenilenecek. Ardından YÖK kendi listesini belirleyip Cumhurbaşkanı'na gönderecek.


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