T24 LogoT24 Logo
Eğitim

YÖK, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim eğilimini ölçmek için anket düzenleyecek

08 Şubat 2021 15:38

YÖK, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecini değerlendirecekleri bir anket düzenlemeye karar verdi. Yapılacak anket, bahar dönemi için uzaktan eğitimin sonlandırılmasına ya da devam ettirilmesine dair bir karar çıkarabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları açmaya yönelik çalışmaları devam ederken YÖK de bu konuda çalışmalara başladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamalara göre kurum, üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin konuyla ilgili neler düşündüğünü soracak.

Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla bu anket sayesinde uzaktan eğitim sürecinin detaylıca analiz edilebileceğini ifade etti. Öğrencilere ve akademisyenlere sunulacak soruların kritik önem arz edeceğini söyleyen Saraç, elde edilen sonuçların başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarla da paylaşılacağını ifade etti. 

YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamalarına göre bu anketin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu bağlamda 11 Şubat Perşembe günü saat 17:00'yi işaret eden Yekta Saraç, ankete bu tarihe kadar katılabileceğini söylüyor. Ancak söz konusu anket, şu an için yayımlanmadı. Yani ankete nasıl dahil olunacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

 

yöküniversite öğrencileruzaktan eğitimyekta saraçüniversitemeb
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24