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Yaşam

YÖK, TÜRBAN YASAĞINA İTİRAZ EDECEK ANKARA (A.A)

19 Ocak 2011 17:55

-YÖK, TÜRBAN YASAĞINA İTİRAZ EDECEK ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Danıştay 8. Dairesi'nin, 2010 ALES kılavuzundaki kılık kıyafete ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurma kararına üzüldüğünü, karara itiraz edeceklerini bildirdi. YÖK Başkanı Özcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, Danıştay'ın kararını hukukçulara inceleteceklerini belirtti. Özcan, şunları kaydetti: ''Danıştay 8. Dairesi'nin almış olduğu 'ALES'e başörtülü öğrencilerimizin girebilmesi' ile ilgili yürütmeyi durdurma kararına çok üzüldüm. Alınan bu kararı hukukçu arkadaşlarıma inceleteceğim. Hukuken gereken her ne ise o yapılacaktır. Bu kapsamda karara itiraz edeceğiz.''

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