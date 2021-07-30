YÖK'ten Marmara Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu 4 üniversite için rektör adayı ilanı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 4 üniversite için rektör adaylığı ilanı açtı. Prof. Dr. Erol Özvar’ın YÖK Başkanlığı’nda görevlendirilmesinin ardından Marmara Üniversitesi ile birlikte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör atanacak.

YÖK, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne rektör ataması için başvuru açtı. Başvurular sonunda her üniversite için uygun görülen adaylar Cumhurbaşkanı tarafından rektörlüğe atanacak.

YÖK, rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanların 13 Ağustos Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurularını başkanlığa iletmeleri gerektiğini bildirdi.

Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.