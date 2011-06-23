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Yaşam

YÖK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ ANKARA (A.A)

23 Haziran 2011 17:06

-YÖK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ  ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - YÖK Genel Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ÖSYM Başkanı Ali Demir ve bazı ÖSYM çalışanları hakkında talep edilen soruşturma izni talebini oy çokluğuyla reddetti. YÖK Genel Kurulu'nun Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığındaki toplantısına, öğle yemeği arası verildi. Toplantıda, ÖSYM Başkanı Demir ve bazı ÖSYM çalışanlarıyla ilgili YGS'deki şifre iddiaları konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma izni talebi görüşüldü. Konuya ilişkin yapılan 5 sayfalık yazılı açıklamada, 2011 YGS hazırlık ve uygulama süreciyle ilgili tutum ve davranışlar, görevin ifasında ihmal ve gecikmelerin cezai sorumluluk durumu ile şüphelilerin hukuki statülerinin belirlenmesi konuları ayrıntılı olarak anlatıldı. Açıklamanın son kısmında şu ifadelere yer verildi: ''Sonuç olarak yukarıda özetlenen ön inceleme komisyonunun raporu yüksek öğretim genel kurulu tarafından görüşülmüş, söz konusu raporda önerilen cezai sorumluluğun (görevin kötüye kullanılması) şartları oluşmadığından, men-i muhakemesine oy çokluğuyla, disiplin soruşturması açılması yönündeki talebin ise oy çokluğuyla reddine karar verilmiştir.''

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