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Eğitim

YÖK 'silahlı saldırı' gündemiyle toplanacak

YÖK Genel Kurulunun, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere, yarın olağanüstü toplanacak

11 Nisan 2018 16:54

Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki (ESOGÜ) "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulunun yapacağı olağanüstü toplantıya, üniversitenin istifa eden rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de katılacak.

YÖK'ten alınan bilgiye göre, YÖK Genel Kurulunun yarın yapacağı olağanüstü toplantıda, üniversitenin istifa eden rektörü Prof. Dr. Gönen de bulunacak.

Gönen'in istifasının yarın yapılacak toplantının seyrini değiştirmeyeceği, olağanüstü genel kurulun yarın saat 10.00'da yapılacağı öğrenildi.

Toplantının mahiyeti gereği olayın, istifa ile geçiştirilecek kadar "basit" olmadığı belirtilirken, "Vahim bir olaydır. Rektör yarınki toplantıya katılacak. Saldırı öncesini, saldırıyı ve sonrasını üyelere anlatacak." görüşü dile getirildi.

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