YÖK, Şengör'ün dosyasını görüşemedi

YÖK'te gerçekleştirilen toplantıda, disiplin komisyonunun hazırladığı bazı dosyalar ele alındı. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör hakkındaki dosyanın ise diğer dosyaların fazla olması nedeniyle ele alınamadığı bildirildi.Bu arada YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle toplantının öğleden sonraki bölümüne katılamadı. Özcan'ın yarın Antalya Side'de yeni atanan rektörlere yönelik düzenlenecek seminere de katılamayacağı öğrenildi.