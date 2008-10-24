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Yaşam

YÖK, Şengör'ün dosyasını görüşemedi

Disiplin suçu dosyalarını görüşmek için toplanan YÖK genel kurulunda, Prof. Dr. Celal Şengör'e ait dosya yoğunluk nedeniyle gündeme alınmadı.

24 Ekim 2008 03:00

YÖK'te gerçekleştirilen toplantıda, disiplin komisyonunun hazırladığı bazı dosyalar ele alındı. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör hakkındaki dosyanın ise diğer dosyaların fazla olması nedeniyle ele alınamadığı bildirildi.

Bu arada YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle toplantının öğleden sonraki bölümüne katılamadı. Özcan'ın yarın Antalya Side'de yeni atanan rektörlere yönelik düzenlenecek seminere de katılamayacağı öğrenildi.

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