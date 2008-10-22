YÖK rektörleri bilgilendirecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere yeni atanan rektörleri, çeşitli konularda "bilgilendirmek" amacıyla seminer düzenleyecek.



Yeni kurulan üniversitelere atananlar başta olmak üzere rektörlüğe yeni seçilenler, Antalya Side'de Ankara Üniversitesinin sosyal tesislerinde biraraya gelecek.



Rektörler, 24-26 Ekim arasında hem tanışacak hem de bundan sonra ilişki kuracakları kamu kurum ve kuruluşları hakkında bilgilendirilecek.



Seminere YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ile YÖK Yürütme Kurulu üyeleri de katılacak. Özcan, seminerin açılışında bir konuşma yapacak. Seminerde bazı eski rektörler deneyimlerini aktaracak. Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK ve YÖK uzmanları ilgili kurumlarla ilişkilerinde rektörlere bilgi sunacak.

