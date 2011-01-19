-YÖK ÖNÜNDEKİ ÖĞRENCİ EYLEMİ SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın, üniversitelerin öğrenci konseylerinin temsilcileriyle YÖK'te bir araya geldiği toplantıya katılmak isteyen öğrenci gruplarının eylemi sona erdi. YÖK önünde toplanan ve polis müdahalesiyle dağıtılmak istenen grup üyeleri, olay yerinden ayrılmayarak bekleyişini sürdürdü. Bunun üzerine anons yaparak öğrencilere dağılmaları için 15 dakika süre veren polis, aksi takdirde müdahalede bulunacakları uyarısında bulundu. Bu sırada, başka bir grup da eylemin yapıldığı alana geldi. Polis, yeniden anons yaparak ''Yapmak istediğiniz barışçıl bir eylemse, açıklamanızı yaparak dağılın. Aksi takdirde zor kullanılarak dağıtılacaksınız'' dedi. Anonsun ardından kendilerine ''öğrenci kolektifleri'' adını veren grup üyeleri, ellerindeki flamaların çubuklarıyla polislere vurmaya başladı. Bunun üzerine polis, grubu dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Olay yerine sonradan gelen grup da bu sırada hükümet ve polis aleyhine sloganlar atmaya başladı. Güvenlik güçleri, slogan atan gruba herhangi bir müdahalede bulunmazken, kaldırım taşlarını kırarak kendilerine fırlatan diğer grup üyelerine ise müdahalede bulundu. Polis, kendilerine taş atan ve her müdahalenin ardından toplanıp yeniden alana gelerek üzerine yürüyen gruba müdahalesini sürdürdü. Slogan atan diğer grup, bir süre sonra olay yerinden ayrılmaya başladı. Bu sırada, su ve gazla müdahale edilen grup üyelerinden bazıları, olay yerinden ayrılan diğer grup üyelerine ''Korktunuz mu?'' diyerek, üzerlerine yürüdü. İki grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. -BİR ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI- Bu arada, müdahale sırasında düşerek kafasını yere çarptığı belirtilen bir öğrenci de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eylemi sürdüren grup üyeleri, yanlarında getirdikleri pankartı kendilerine siper ederek, tazyikli suya direnmeye çalıştı. Gruptakiler, bir süre sonra basın açıklaması yaparak eylemi sona erdirdi. Grup adına yapılan açıklamada, YÖK Başkanı Özcan'ın görüştüğü öğrencilerin kendilerini ve üniversite gençliğini temsil etmediği ifade edilerek, ''Paralı eğitim yüzünden öğrenciler canından olurken, bugün burada jaguarlı temsilciler konuşuyor. Biz, bugün buraya parasız eğitim istemeye, harçlar kaldırılsın demeye geldik'' ifadesi kullanıldı. -BİBER GAZINDAN POLİS DE ETKİLENDİ- Biber gazı dolayısıyla bazı öğrencilerin fenalık geçirdiği, arkadaşlarının da bu öğrencilere yardım etmeye çalıştıkları gözlendi. Eylemde öğrencilere atılan biber gazından pek çok polis de etkilendi. Polislere YÖK'ten bazı görevliler, su vererek yardımcı oldu. (FT-HİL-YŞM-YHO)