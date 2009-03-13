YÖK önünde protesto

Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup, YÖK önünde, öğrencilere yönelik "soruşturmaları" ve "okuldan uzaklaştırma" cezalarını protesto etti.



İTÜ'de 1 dönem okuldan uzaklaştırma cezası alan üniversite öğrencisi Burak Ergene, 10 Martta İstanbul'dan başlattığı yürüyüşü YÖK önünde sonlandırdı. Ergene'yi burada Öğrenci Kolektifleri üyeleri karşıladı.



Ergene, burada yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla okulda satırlı ve bıçaklı bir grubun saldırısına uğradıklarını ve bazı arkadaşlarının bu olayda yaralandığını ifade ederek, olayın ardından 1 dönem okuldan uzaklaştırma cezası aldığını anlattı.



Son dönemde "topluluk önünde müzik aleti çalma", "afiş asma" ve "masa açma" gibi gerekçelerle öğrencilere soruşturmalar açılıp cezalar verildiğini savunan Ergene, "Üniversitelerdeki özgürlük talebimize cezalarla engel olunamayacak" dedi.



Ankara Öğrenci Kolektifleri adına yapılan açıklamada da "parasız eğitim isteyen öğrencilerin cezalarla karşı karşıya bırakıldığı" öne sürüldü.



KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek açıklamasında, konfederasyon olarak öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.



AK Parti yöneticilerinin, iktidara geldiklerinde YÖK'ü değiştireceklerine yönelik açıklamalar yaptıklarını belirten Şimşek, ancak gelinen noktada YÖK üyeliklerindeki değişim dışında bu açıklamaların "rafa kalktığını" savundu.



"Üniversitelerde bilim insanları, öğrenciler mutsuz, umutsuz" diyen Şimşek, özgür, bilimsel, demokratik eğitim için YÖK'ün ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

