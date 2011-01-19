YÖK önünde, polis, öğrencilere biber gazıyla müdahale etti

T24 - YÖK Başkanı’nın üniversitelerin öğrenci temsilcileriyle yaptığı toplantıyı protesto eden bir grup, YÖK önünde toplandı. Polis protestocu öğrencilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın, üniversitelerin öğrenci konseylerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıya katılmak isteyen ''Öğrenci Kollektifi'' üyesi bir grup, YÖK önünde toplanarak çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, ''ucubeye benzetilen'' YÖK'ün kaldırılması istendi.

Daha sonra grubu temsilen 3 kişi toplantıya katılmak üzere YÖK'ün giriş kapısına gitti. Girişe gelen YÖK görevlisi, bu kişilerin içeri giremeyeceğini fakat raporlarını kendisinin içeriye götürebileceğini ifade etti.

Bunu kabul etmeyen öğrenciler, arkadaşlarının yanına dönerek tüm grup ile içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis tarafından yapılan eylemin kanunsuz olduğu, eyleme son verilmediği taktirde grubun zor kullanılarak dağıtılacağı anons edildi.

Öğrenciler ile polis arasında yaşanan arbedenin ardından, polis biber gazı kullanarak grubu dağıttı.

Kısa bir süre sonra tekrar kapıya hareketlenen gruba polis, yeniden müdahale etti ve 2 kişiyi göz altına aldı.

Daha sonra tekrar toplanan öğrencilere polis, tazyikli su sıkarak müdahale etti.