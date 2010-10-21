-YOK OLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLER, İNTERNETTE İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Lületaşı işlemeciliği, edirnekari işçiliği, kazaziye el sanatı ve kutnu dokumacılığı gibi yavaş yavaş kaybolmaya başlayan geleneksel iş kolları, kendilerine online dünyada yer buldu. Sahibinden.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, beyaz altın olarak nitelendirilen Eskişehir'e özgü lületaşı işlemeciliği, Trabzon'a has yöresel kazaziye el sanatı, Edirne'ye özgü edirnekari işçiliği, Kilis ve Antep yöresinin meşhur yemeni el sanatı gibi unutulmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenler çok daha az maliyetle sitenin ''El İşi ve Sanat'' kategorisinde el emeği göz nuru ürünlerini site ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Açıklamada, görüşlerine yer verilen sahibinden.com Kurumsal Satış Müdürü Ümit Yıldırım, yöresel iş kollarında faaliyet gösterenlerin sitelerine gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Online mağaza maliyetlerinin, geleneksel mağazaya oranla çok daha düşük olması sebebiyle son yıllarda birçok firma, kendileri için internet sitesi yapmanın yanı sıra online mağaza da açmayı tercih ediyor. Bu mağazalar yok olma riski ile karşı karşıya kalan geleneksel iş kollarımızın varlıklarını sürdürebilmelerinde de kilit rol oynuyor.''