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Eğitim

YÖK, öğrenci değişim programlarını bir yıl daha iptal etti

26 Ocak 2021 14:10

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2020-2021 eğitim öğretim yılında Farabi ve Mevlana değişim programlarının Covid-19 salgını nedeniyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da yapılmayacağını duyurdu.

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