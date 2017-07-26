YÖK, “İslam Dünyası Yükseköğretim Alanı” oluşturacağını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde entegrasyon süreci devam eden “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı”nın, daha bilinir ismiyle “Bologna Süreci”nin yanında “İslam Dünyası Yükseköğretim Alanı”nı da oluşturmak için işbirliği sağlanacağını açıkladı. YÖK Başkanı Saraç, “Bu büyük girişim için İslam dünyasındaki en uygun potansiyel ülkemizde bulunmaktadır” dedi.

Birgün'den Çağlar Ballıktaş'ın haberine göre yeni müfredatla birlikte ilk ve orta öğretime “cihat” kavramını getiren ve “evrim teorisi”ni kaldırılmasının ardından, yükseköğretimde İslami faaliyetlerin artırılması amacıyla çalışmalara başlandı. YÖK, “Üniversitelerde İslam Dünyasının Yükseköğretim Alanını Oluşturmak” gerekçesiyle 30 İslam ülkesinden 120 rektörün katılımıyla Ankara’da bugün ve yarın bir forum düzenleyecek.

Merkezi Saray

Forumun açılış oturumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Saray’da gerçekleştirileceğini bildiren YÖK, foruma İslam ülkelerinin yanı sıra Türkiye’den de devlet ve vakıf üniversiteleri rektörlerinin katılacağını açıkladı. YÖK, forumda alınan kararların bir basın bildirisi ile duyurulacağını da bildirdi.

"İslam dünyasının potansiyeli ülkemizde"

YÖK, ülkeler arasında oluşturulacak yükseköğretim alanının yanında işbirlikleri ile ortak bir network ve araştırma alanının oluşturulacağını duyurdu. “İslam dünyasının geleceği için” yapılacağı savunulan bu forumun büyük önem taşıdığını ifade eden YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Bu büyük girişim için İslam dünyasındaki en uygun potansiyel ülkemizde bulunmaktadır” şeklinde konuştu.



Açıklamasında formdaki temalar hakkında da bilgi veren Saraç, “Temalar, ortak mezun, yeterlilik ve kalite güvencesi süreçleri, yeterliliklerin tanınması, ortak kredi sistemi ile hareketlilik ve değişim sistemleri ile her düzeyde ortak diploma programlarının oluşturulması süreçleri olacak” ifadelerini kullandı.