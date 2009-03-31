YÖK ile yaşıt araçlar satışa çıkarılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), neredeyse "kendisiyle yaşıt" araçlarını yarın satışa çıkarıyor.



YÖK, 1985-1992 yılları arasında alınan Şahin, Doğan, Murat ve Kartal marka hizmet araçlarının satılmasını kararlaştırdı. Kuruma yıllarca hizmet veren 15 adet hizmet aracı, 1 Nisan 2009 tarihinde kapalı zarf usulü ihale yöntemiyle satılacak. Araçların fiyat aralığı KDV hariç 1257 ile 4200 TL olarak belirlendi.



Yetkililer, kurumun işlerinde kullanılan araçların artık ihtiyacı karşılayamaz hale geldiği için satışa çıkarıldığını ifade ettiler. Uzun yıllar YÖK için hizmet veren araçların kaporta, motor ve şanzımanlarında ufak tefek arızalar olduğu ve bakımdan geçirilmesi gerektiği belirtildi.



Öte yandan, 12 Eylül 1980 döneminde devlet tarafından el konularak YÖK'e devredilen CHP'nin 1980 yılı Anadol marka pikabının ise hurdaya ayrıldığı ve ODTÜ'nün müzesinde sergilenmesinin planlandığı öğrenildi.

