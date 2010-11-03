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Yaşam

YÖK GENEL KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A)

03 Kasım 2010 22:44

-YÖK GENEL KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - YÖK Genel Kurulu, 6 üniversitenin rektör adaylarıyla görüşmeye yarın devam edecek. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurul toplantısı sona erdi. Toplantıda, Adnan Menderes, Balıkesir, Celal Bayar, Gaziosmanpaşa, Kafkas, Sütçü İmam, Kocaeli üniversiteleri ile İzmir ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektör adaylarıyla görüşüldü. YÖK Genel Kurulu yarın da toplanarak, Mustafa Kemal, Mimar Sinan, Muğla, Sakarya, Zonguldak Karaelmas, Mersin üniversitelerinin rektör adaylarıyla görüşecek. YÖK dinlediği rektör adayları arasından seçtiği 3 ismi, rektör ataması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunacak.

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