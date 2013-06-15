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YÖK Eski Başkanı Kemal Gürüz intihara teşebbüs etti

25 Haziran 2012 tarihinde 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Kemal Gürüz, 37 kişinin tahliyesinde ismi bulunmadığından, intihar teşebbüsünde bulundu

15 Haziran 2013 02:28

28 Şubat davasının tek sivil sanığı YÖK eski Başkanı Prof. Dr.Kemal Gürüz, Sincan Cezaevi’nde intihara teşebbüs etti. Davada tahliye edileceklerin arasında ismini bulamayan Gürüz, "Benim ne suçum var? beni niye tutuyorlar?" diyerek tepki gösterdiği belirtildi. Bu tepkisinin ardından koğuşuna geçen Gürüz, sol bileğini bir cam parçasıyla keserek intihara teşebbüs etti. Koruma infaz memurlarının durumu farketmesi üzerine Gürüz, koğuşundan alınarak cezaevi içindeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gürüz’ün sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Geçen mayıs ayında özgürlük hakimi, 4. yargı paketi kapsamında Gürüz’ün de aralarında bulunduğu sanıkların ifadeleri alarak tahliye taleplerini reddetmişti. Özgürlük hakimi “Kaçma şüphesi, delilerin toplanmamış olması, yaşlı ve hasta olan insanlar olsa da haklarında cezaevinde yaşayamaz yönünde kesin kanaat uyandıran bir rapor bulunmaması, adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı” gerekçesiyle reddetti. Talebi reddedilen Gürüz, kürsüye yürüyerek tepki gösterince hakim, “Bir haftalık itiraz süreniz var itiraz edin” diyerek kendisini sakinleştirmeye çalışmıştı.  Prof. Gürüz, Ergenekon davasında da tutuksuz olarak yargılanmakta.

 

Gürüz, 1984-85 yıllarında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı, 1985-1986 yıllarında Üniversitelerarası Kurul Başkanı, 1985-90 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptıktan sonra 1990-92 yıllarında TÜBİTAK Başkanlığı yaptı. 1991-95 yıllarında YÖK Genel Kurulu Üyeliğinde bulunan Gürüz, 6 Aralık 1995 tarihinde YÖK Başkanlığına atandı. Kemal Gürüz 5 Aralık 2003 tarihine kadar iki dönem bu görevi yürüttü.

 

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