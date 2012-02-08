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Yaşam

'Yok' denilen Bizans sarayı 'temel' oldu!

Sultanahmet’te 1. Derece Koruma Bölgesi içinde yer alan ve Bizans Büyük Saray’a ait olduğu düşünülen tarihi yapının iş makineleriyle yıkılması ve üzerine 5 katl&

08 Şubat 2012 02:00


T24 - Sultanahmet’te 1. Derece Koruma Bölgesi içinde yer alan ve Bizans Büyük Saray’a ait olduğu düşünülen tarihi yapının iş makineleriyle yıkılması ve üzerine 5 katlı otel yapılmasıyla ilgili tartışmalar büyüyor.

'Yok' denilen Bizans sarayı 'temel' oldu!

Ömer Erbil'in Radikal gazeteside yer alan haberinde göre; Fatih Belediye Başkanlığı önceki gün fotoğrafların bahsedilen inşaata ait olmadığını savunmuştu. İstanbul Arkeoloji Müzesi bu açıklama üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir rapor sundu. Raporda tonozların iş makineleriyle yıkılmasının yanı sıra yeni görüntüler de yer aldı.

Yeni fotoğraflarda Bizans Büyük Saray’a ait kapı geçişlerinin dimdik ayakta olduğu gözlenirken alandaki tahribat iyice gözler önüne seriliyor. Bizans Büyük Saray’a ait mekânlar arası geçiş kapısı artık yeni yapılan inşaatın temel kolonları arasında sıkışmış. Fotoğrafları gören arkeologlar, ‘‘Bizans Sarayı’na ait çok önemli bir yapı maalesef elimizden uçup gitti. Bunu yapanlara ve sorumlulara mutlaka 2863 sayılı yasanın öngördüğü ceza uygulanmalı’’ dedi.

14 Aralık’ta İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne gelen ihbar üzerine olay yerine giden müze arkeoloğu, yaşananı “Çok yüksek uzun ve geniş bir tuğla duvarın, ucunda kırıcı bulunan iş makinesiyle kırıldığı görülmüş, yetkililere derhal çalışmanın durdurulması söylenip kırma çalışması durdurulmuştur. Yukarıdan yapılan ilk incelemeye göre Horasan harç bağlayıcılı taş ve tuğladan yapılmış büyük bir duvarın tahrip edildiği görülmüştür. Duvarın çevresinde de amfora ve çanak parçalarının olduğu görülmüştür’’ diye anlattı.



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