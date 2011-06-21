-YÖK DEMİR'İ PERŞEMBE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - YÖK Genel Kurulu, 23 Haziran Perşembe günü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yükseköğretime Geçiş Sınavı'ndaki (YGS) şifre iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ve bazı ÖSYM personeli hakkında soruşturma izni istenmesine ilişkin raporu görüşecek. YÖK Genel Kurulu, 23 Haziran Perşembe günü YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında YÖK'te toplanacak. Toplantıda, ÖSYM Başkanı Demir ile bazı ÖSYM çalışanları hakkında istenen soruşturma izni konusunda YÖK'ün oluşturduğu inceleme komisyonunun raporu ele alınacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Mayıs 2011'de YGS'deki ''şifre'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, ÖSYM Başkanı Demir, YGS Koordinatörü ve diğer bazı yetkililerle ilgili soruşturma izni talebini içerir evrakı, YÖK Başkanlığına göndermişti. YÖK Genel Kurulu da YÖK üyeleri Prof. Dr. Yavuz Atar ve Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ile YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Anayurt'tan oluşan komisyonu, konuyla ilgili bir ön inceleme raporu hazırlaması için görevlendirmişti. Mevzuata göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebine 1 ay içinde yanıt verilmesi gerekiyordu. YÖK Genel Kurulu, bir aylık süre sonunda 15 gün daha ek süre verilmesini kararlaştırmıştı. YÖK Başkanı Özcan, rapor hazırlayacak komisyona 13 Hazirandan itibaren 15 günlük ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını açıklamış, raporun YÖK Genel Kurulu'nun toplanacağı 23 Haziranda ele alınacağını bildirmişti.