Yok böyle oylama



Çağnur Öztürk - T24





Bayram ekranında malum canlı yayın bulmak zor.



Yok Böyle Dans da bant olan yeni bölümüyle ekrana geldi.



Güzel, renkli bir bölümdü, özellikle de toplu performanslara epey emek verilmişti.



Yarışmacıların dansları, kostümleri renkliydi.



Acaba kim elenecek sorusu izleyiciler için en önemlisi. Böyle yarışmalarda izleyici kendine favori seçer ve onu sonuna kadar destekler…bir de favorisi olmayanların elenmesini ister. Adeta izleyiciler de kendi aralarında yarışa girer ve hesap etmeden oy kullanmaya başlar, ucu da kaçabilir.



Bu hafta oylama sadece internet sitesinden yapıldı. Program banttan olduğu için acaba eleme nasıl olacak diye program sonuna kadar bekledim…



Reklamdan dönüşte bir de baktık ki Burcu Esmersoy tek başına canlı yayında ve tek başına sona kalan elenmesi muhtemel isimleri açıklıyor.



Açıkladığı isimler, yani oylamada sona kalan isimler Helin Avşar ve Survivor Aydın…



Ancak o da ne, hiç beklenmedik bir şekilde İlhan Mansız’ın kendi isteğiyle yarışmadan elenmek istediğini açıklıyor Esmersoy.



İlhan Mansız’ın bu haftaki dansı sonrası ise jüriye hiç söz verilmeden hemen Çok kötüydüm, dans edemedim gibi sözlerinden ve isteksiz dansından şüphelenmek gerekmiş…



Mansız’ın gerekçesi ise 2014 Kış Olimpiyatları’na katılmak için hazırlanmak. Bunu duyar duymaz hiç anlam veremedim, aklımda sorular dizilmeye başladı;



İlhan Mansız’ın olimpiyatlara katılma projesi önceden belli değil miydi, evet hem de aylar önceden belliydi. O zaman neden yarışmaya katıldı ki…Bence Acun Ilıcalı’yı mağdur etmiş oldu.



Almanya’daki antremanlarının çok yoğun olduğunu, günde 8 saat çalıştığını ve çok emek harcadığını anlatmıştı. 'Futbol antrenmanı, buz pateni antrenmanı yanında çok hafif kalır. Biri bir saat biri sekiz saat sürüyor' diyordu zaten açıklamalarında.





Mansız’ın hedefi;



İlhan Mansız, Soçi'de 2014'te yapılacak 2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni yarışmasına Türkiye adına katılmayı hedefliyor.



Buzda Dans yarışmasıyla başlayan buz aşkı anlaşılan bir tutkuya dönüşmüş. Buza çocuk yaşta başlayan rakiplerini geçmek için de ekstra efor sarf etmesi gerekiyor.



Bir süre önce “Bild am Sonntag” gazetesi de “Türkler’in Dünya Kupası yıldızı buz prensi mi olacak” başlığıyla konuya yer vermişti.





Oylama neden yapıldı?



Program banttandı. İlhan Mansız’ın kendi isteğiyle ayrılma kararı da belliydi, o halde oylama neden yapıldı?



Programın başında keşke Acun Ilıcalı, İlhan Mansız’ın gerekçelerini anlatıp yarışmadan çekildiğini ve bu hafta eleme olmayacağı şeklinde bir açıklama yapsaydı.



Hatta dün akşam programın en renkli yarışmacısı Cem Ceminay takipçilerinden de oy istedi.



‘Yarisma banttan ama bu aksam eleme var oylara devam yoksa haftaya pasadoble ne demekse yapamayacagim!’



Yok Böyle Dans demişken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un da yarışmacılardan biri olduğu açıklanmıştı ama yarışmada neden olmadığına dair bir açıklama yapılmadı…



***Ayrıca bu konuda takıntılı biri olarak bir noktanın altını çizmek isterim; büyük kitlelere hitap eden başarılı programlar üreten Acun Medya, programlarında yer alan alt yazılardaki yazım hatalarına dikkat etmeli.







