YÖK, bilimsel yayın sıralamasını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2007 yılında en çok bilimsel yayın yapan üniversiteler ile öğretim üyesi başına düşen yayın oranını belirledi.



YÖK'ten alınan bilgiye göre, bilimsel yayın sıralamasında İstanbul Üniversitesi, öğretim üyesi başına düşen yayın oranına göre ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ilk sırada yer aldı.



"Tam makale"ler dikkate alınarak yapılan sıralamaya 2006 yılında kurulan 15 yeni üniversite ile birlikte toplam 93 üniversite dahil edildi. Öğretim üyesi sayısı, ÖSYM'nin 2006-2007 yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından alınarak belirlendi. Üniversitelerdeki bilimsel yayın sayıları sıralamasında İstanbul Üniversitesi 1254 bilimsel yayın ile ilk sırada yer alırken, bunu 1034 yayın ile Hacettepe Üniversitesi ve 980 yayın ile Ankara Üniversitesi izledi. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında ise ilk sıraları genellikle vakıf üniversiteleri aldı. Birinci sırada TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yer alırken, ikinci sırada yeni kurulan üniversitelerden Bozok Üniversitesi, üçüncü sırada ise Başkent Üniversitesi bulunuyor.



Bilimsel yayın sayılarına göre yapılan sıralamada hiç yayını bulunmayan Çağ Üniversitesi son sırada yer alırken, Mimar Sinan Üniversitesi 2, Amasya Üniversitesi ise 3 bilimsel yayına sahip. Çağ Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında da son sırada yer alıyor. Yeni kurulan 15 üniversitenin kendi aralarındaki sıralamasında Düzce Üniversitesi 60 bilimsel yayın ile ilk sırada bulunurken, bunu 29 bilimsel yayın ile Bozok Üniversitesi, 25 bilimsel yayın ile Rize Üniversitesi izliyor. Bilimsel yayınların üniversitelere göre genel sıralamasında ise Düzce Üniversitesi 59, Bozok Üniversitesi 65 ve Rize Üniversitesi ise 66'ıncı sırada. 2007 yılında yayın sayıları sıralamasına göre üniversiteler şöyle:



ÜNİVERSİTE ADI BİLİMSEL YAYIN SAYISI



1. İstanbul Üniversitesi 1254

2. Hacettepe Üniversitesi 1034

3. Ankara Üniversitesi 980

4. Gazi Üniversitesi 863

5. Ege Üniversitesi 783

6. ODTÜ 692

7. İstanbul Teknik Üniversitesi 575

8. Dokuz Eylül Üniversitesi 503

9. Erciyes Üniversitesi 477

10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 472



2007 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın oranları ise şöyle:



ÜNİVERSİTE ADI BİLİMSEL YAYIN ORANI



1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 1.46

2. Bozok Üniversitesi 1.32

3. Başkent Üniversitesi 1.30

4. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1.04

5. Koç Üniversitesi 1.00

6. ODTÜ 0.95

7. Erciyes Üniversitesi 0.87

8. Bilkent Üniversitesi 0.84

9. Çankaya Üniversitesi 0.82

10. Atılım Üniversitesi 0.78



